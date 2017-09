Cerca de 170 puestos darán vida a la Muestra Criolla en el Parque María Behety

Septiembre está ligado con la celebración de Fiestas Patrias, que para muchos es significado de alegría y descanso. Las empanadas, anticuchos, terremotos, choripanes, carnes, ensaladas, pebre, vino y otras delicias de la cocina chilena, aparecen más que nunca en las vitrinas de locales gastronómicos y de entretención. La bandera y sus colores, adornan las puertas, ventanas e interiores de los hogares, desde Arica hasta Magallanes.

El país cumple 207 años desde su independencia de la corona española, y una característica que se repite a lo largo del territorio es organizar eventos y facilitar espacios para festejar hasta más no poder. Magallanes, a pesar de ser la región más austral de Chile, no queda exenta de las celebraciones y cada año las ramadas, kermesses, fondas y juegos tradicionales del país se hacen presentes, siendo muchos de ellos tradicionales.

Entre las oportunidades de celebración que nunca faltan, se encuentra la Muestra Criolla que organiza la Municipalidad de Punta Arenas, en el Parque María Behety. Este año habrá cerca de 170 puestos, conformado por juegos inflables y populares, cocinerías, kermesses, carros de alimentos, artesanías y bazares. Por el momento la parrilla artística no está confirmada, pero su realización será del 15 al 24 de septiembre, con un horario de atención que va desde las 11 hasta las 22 horas. El ingreso es gratuito.

En el emblemático parque las personas no sólo probarán la mano culinaria de los cocineros, sino también tendrán la oportunidad de recordar su infancia con algunos juegos típicos como la rayuela, el emboque y el elevar volantines, entre otros.

Con respecto al clima, según indica en su página web la Dirección Meteorológica de Chile, el viernes 15 de septiembre la temperatura mínima será de cero grados centígrados, mientras que la máxima de 7 grados centígrados. Gran parte del día estará con nubosidad parcial y con vientos de 60 a 80 kilómetros por hora.

Ramadas oficiales

Un 18 de septiembre no es efectivo si no existen fondas y ramadas. La Municipalidad de Punta Arenas tendrá tres espacios oficiales para estos efectos. El primero tendrá su inauguración oficial -independientemente de que estén funcionando días antes- el sábado 16 del mes presente, a las 21 horas, en el gimnasio de la Asociación 18 de Septiembre, en el lugar se encontrará la ramada “Los rayitos”.

Para el día 18, a las 20 horas, en la Séptima Compañía de Bomberos se encontrará la ramada “El huacho Corcuera”; y en la misma jornada a las 21 horas, en el gimnasio de la Parroquia San Miguel, el espacio de entretención llamado, “El cara e pato”, continuará entregando alegría a la comunidad.

Relacionado