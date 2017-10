“Cielos del Infinito sale de los centros hegemónicos de representación”

– El artista uruguayo presentó su monólogo sobre un joven skinhead. La obra está inspirada en textos como “Deutsches Requiem” de Jorge Luis Borges, “Diario de un skin” de Antonio Salas y “Mi lucha” de Adolf Hitler.

Santiago Sanguinetti sorprendió al público con la obra “Nuremberg”, la cual se presentó en el marco del Festival Cielos del Infinito, evento que comenzó el miércoles 4 y culmina hoy.

El montaje trata de un joven skinhead que realizará un atentado. La puesta en escena y la historia, es una invitación para que las personas tomen decisiones a conciencia y no se dejen llevar por sentimientos o grupos.

De igual forma, este artista uruguayo conversó con El Magallanes, sobre la importancia de realizar eventos artísticos- culturales, ya que generan redes, unión y se da la oportunidad de que nazcan nuevos proyectos.

– ¿Cómo se gestó la obra “Nuremberg”?

– “La obra nace como un trabajo de estudiante en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo, Uruguay. Yo entré en el año 2004 y en 2006 la profesora del ramo señaló que cada uno de los estudiantes debía llegar con un monólogo inspirado en alguna obra de un autor latinoamericano, ese año justamente trabajos sobre Jorge Luis Borges, yo elegí ‘Deutsches Requiem’, por cómo estaba escrito y lo problemático que era el abordaje en términos morales y éticos. El texto es la historia de un militar nazi que es condenado por crímenes de guerra, al terminar la segunda guerra mundial. El cuento es una carta que él escribe, intentando justificar su accionar, es una apología de la violencia y su propio comportamiento. Por supuesto está lleno de contradicciones e irracionalidades. De todas maneras encontraba yo que desnudaba una sicología profundamente atractiva, en el sentido de que creo que hacer teatro es también la búsqueda del entendimiento y tratar de entender por qué existe el mal en el mundo.

“Siempre había querido hacer ese trabajo fuera de la escuela, pero los derechos de Borges eran muy caros, así que sólo hice un trabajo breve, de unos 15 minutos. En 2009 aproveché un concurso de monólogos, y basada en la estructura de Borges, además utilizando la realidad uruguaya y latinoamericana, agregando elementos de otros textos como ‘Diario de un skin’ (Antonio Salas) y ‘Mi Lucha’, nace ‘Nuremberg’. El personaje está a punto de cometer un atentado y todo el monólogo es él tratando de justificar su actuar”.

– ¿De cierta manera es una invitación a reflexionar sobre las decisiones que toma cada uno?

– “Sin duda, la pregunta que siempre se da cuando hacemos esta obra es ‘¿por qué?’, y hasta ¿por qué? se presenta así, en algunos lugares no sólo ha generado reflexión, sino también preocupación sobre el propio concepto de arte. Hace poco estuvimos en Salvador de Bahía, Brasil, y alguien allí decía, ‘la obra no es clara en su mensaje, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?’, entonces yo le respondía que mi opinión la expreso al término de la obra, y digo esto no puede ser, esto está mal, sin embargo al momento de hacer la propia obra en sí, no anticipo la reflexión, no la facilito, se muestra un comportamiento problemático, bastante movilizador e inquietante, de tal manera que haga nacer la pregunta y no orientar la respuesta”.

– ¿Cómo es para ti participar de Cielos del Infinito y poder llegar hasta tierras australes?

– “Es lo más al sur que estoy del continente, pero gracias al teatro he estado en el norte, estuve en Reynosa, al límite de la frontera con Estados Unidos, pero nunca tan al sur. Me genera mucha emoción el que exista esta conciencia de América Latina que se da gracias al teatro, en particular este festival para mí es bien interesante y siempre me había interesado el perfil contrahegemónico y casi contestatario en su propia propuesta, Cielos del Infinito sale de los centros hegemónicos de representación y hace otra cosa. Allí hay algo, hacer el festival es una decisión política, no solamente me emociona el haber participado, sino el hecho de que se haga en Magallanes. Es un encuentro particular y profundamente latinoamericano”.

– ¿Consideras que este evento es una instancia que genera redes y una oportunidad para crear nuevas propuestas artísticas?

– “Sí, por supuesto, es una instancia para germinar proyectos nuevos, sobre todo para pensar y ver el teatro el sentido de lo que se hace. Es todo crecimiento, sin duda”.