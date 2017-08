Club de la Unión celebró 58º aniversario con concierto de jazz

Subtejazz fue el trío musical encargado de celebrar los 58 años de existencia del Club de la Unión de Punta Arenas, en una íntima velada musical realizada este viernes, en el Palacio Sara Braun, de la cual participaron solamente los socios.

La agrupación -integrada por Víctor Díaz en piano, Sergio Ojeda en batería, y Esteban Pérez en contrabajo- interpretó un repertorio que incluyó “Solar” y “Pfrancing” de Miles Davis y Birks Works; “Moments Notice” de John Coltrane, “Woodyn you” y “A night in Tunisia” de Dizzy Gillespie. De igual forma destacaron clásicos como “Stella by Starlight”, “All the things you are”, “On Green Dolphin Street”, “Cherokee” y “Sandu”, entre otras.

