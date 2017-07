Creatividad, delicias gastronómicas y ensayos improvisados marcaron la previa del Carnaval de Invierno

– El público comenzó a llegar masivamente después de las 18 horas, pero los más fiesteros llegaron horas antes, para degustar las delicias que los puestos de comida estaban preparando.

Para algunos un aspecto fundamental del Carnaval de Invierno es la previa, lo cual se traduce en comida y baile. Para ello la Municipalidad de Punta Arenas dio permiso para que 165 puestos, con diferentes productos, en su mayoría preparaciones gastronómicas, se instalarán en los alrededores de calle Bories, para saciar el hambre de los espectadores.

Entre las que apostó por participar, se encuentra Alicia Mella Navarro, quien está atendiendo frente al Club de la Unión. “Estábamos un poco asustados por el clima, somos de Magallanes, pero sabemos que las condiciones siempre van cambiando, por eso nos arriesgamos a invertir porque sabemos que la gente magallánica sale a disfrutar del Carnaval de Invierno sin importar lo que pase”, señaló Mella, quien agregó que espera tener éxito de ventas, aunque está con dudas porque hay más puestos que el año pasado y los precios están competitivos.

Por su parte, Cristián Contreras Bascuñán, se hizo partícipe con una innovadora idea, un puesto con la característica forma de la famosa combi Volkswagen. “La idea se me ocurrió hace años atrás, cuando estaba estudiando Ingeniería en Administración en la Universidad Santo Tomás. Así que como siempre me ha gustado este vehículo y la comida, entonces concreté mi emprendimiento”, explicó Contreras. El emprendedor explica que un amigo de él, el cual trabaja construyendo elaboradas piezas de metal, le ayudó, y tardaron un mes en finalizar el puesto, el cual no es sólo bonito por fuera, sino que ofrece completos gourmet. Hay tres opciones de panes, con orégano, merquén y ajo, de igual forma hay tres salsas secretas a base de mayonesa.

Durante la mañana y tarde ayer, el clima se mostró nublado y con pequeños chubascos, sin embargo a medida que se acerca el inicio del Carnaval, se fue despejando. A pesar de ello, la mayor afluencia de público se produjo después de las 18,15 horas. Entre los primeros espectadores, los cuales llegaron para asegurar un puesto, se encontraban niños, familias y jóvenes, quienes llegaron para apreciar los carros y murgas que participaban este año, en donde muchos de ellos aprovecharon de hacer últimos arreglos y ensayos improvisados con respecto a sus respectivas coreografías.