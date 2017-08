¡Dame un beso Chaqueño!

“Chaqueño” Palavecino no hizo más que demostrar calidad sobre el escenario en la jornada inaugural del Festival en la Patagonia. Un argentino canchero, con personalidad y talentoso, una mezcla que conquista, por algo lo tildan de popular con las mujeres. El trasandino aprovechando la mirada fija de las personas y el escenario, no sólo le pidió un vino al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para seguir festejando con su música, sino que posó sus ojos en la nueva animadora del certamen musical, Paola Tapia. Con una cuantas palabras dulces y demostración de confianza, agradeció el haber recibido “El Ñandú”, sin embargo manifestó que estaba interesado en otra cosa. El público captó de inmediato y el coro no se hizo esperar, “el beso, el beso, el beso, el beso”, tomaba cada vez más fuerza en el recinto. Hasta que el artista tomó con su mano izquierda su sombrero característico, lo puso por el mismo lado en su rostro y lentamente se acercó a Paola Tapia, para aparentemente besarla. La verdad la sabe Oscar España, quien observó todo, de seguro nervioso por la especial situación que estaba protagonizando su nueva compañera sobre el escenario.

