Décima versión del Festival Cielos del Infinito entra a su etapa final

Hace justo una semana, el miércoles 4 de octubre, comenzó la décima versión del Festival de Artes Cielos del Infinito. El evento organizado por Hain Producciones culminará este domingo 15 de octubre y hasta ese día continuará con una nutrida programación que incluye a ciudades como Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Cerro Castillo y Puerto Williams.

Entre los hitos del certamen 2017 destaca la presentación del colectivo artístico La Patogallina, que llenó el gimnasio del Instituto Don Bosco con más de mil personas y en dos oportunidades, con los montajes “Extranjero, el último Hain” y “Paloma Ausente. Una óbrica callejérica para las másicas”.

Hasta la fecha se han realizado 23 actividades entre las que se incluyen obras de teatro, talleres y charlas.

“Nosotros estamos súper contentos con el interés del público, no solamente con Punta Arenas, sino estamos muy sorprendidos por lo ocurrido en Puerto Natales. La verdad nunca se nos ocurrió que íbamos tener la masividad que hubo, y me refiero a ambas ciudades. La cantidad de gente que fue es un fenómeno que como equipo no teníamos contemplado, pero la verdad nos pone muy contentos y nos motiva para los últimos días que quedan”, explicó el director de Cielos del Infinito, Antonio Altamirano.

El representante del festival señaló que este miércoles en Cerro Castillo, se presentará en el gimnasio municipal, a las 19 horas, La Patogallina con “Extranjero, el último Hain”. El destacado colectivo nacional se despedirá de la región el sábado 14, a partir de las 20 horas, en el el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir.

Para hoy la compañía de teatro La Mona Ilustre presentará la obra “La niña de Canterville”, a las 20 horas, en el Teatro Municipal José Bohr. La compañía estrenó su participación en el festival de este año con “Las cosas también tiene mamá”, también en el Teatro Municipal de Punta Arenas.

Mayores antecedentes de la programación del festival pueden encontrarse en la página web www.festivalcielosdelinfinito.cl.