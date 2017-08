Documental sobre el músico chileno Alain Johannes será estrenado con la presencia de su director

Nuevamente el ciclo de cine Miradoc se hace presente en Punta Arenas, trayendo en cada oportunidad documentales chilenos, para el público que está en busca de trabajos audiovisuales que salen de lo habitual. Hoy, a las 20 horas, en el Cine Estrella y con un valor de ingreso $1.500, se estrenará el documental “Unfinished Plan. El camino de Alain Johannes”, del director, Rodolfo Gárate, quien realizará un conversatorio al término de la función, respondiendo las preguntas del público y relatando la producción necesaria y motivaciones para realizar el filme.

“Es bien emocionante el poder venir hasta Magallanes porque no hay muchas instancias para hacerlo, así que el trabajo que hace el programa Miradoc es bien relevante para la distribución de piezas audiovisuales. Estuve comentando con el músico protagonista del filme sobre el hecho de que estábamos en Punta Arenas, y él me decía que aquello era bien llamativo, de que efectivamente se dé la posibilidad de recorrer lugares tan lejanos”, explicó Gárate.

La película está centrada en el músico chileno, Alain Johannes, cuyo nombre es bastante conocido en la primera fila del rock mundial, gracias a sus 30 años en el rubro, y constante trabajo con famosas bandas como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Queens of The Stone Age, Soundgarden y muchos más. Sin embargo, según explica el director, lo más importante del filme es el reencuentro del músico con Chile, sus raíces y su padre Danny Chilean. Esto porque Johannes retornó al lugar que lo vio nacer, ya que su pareja, Natasha Shneider, falleció en el año 2008, tras una grave enfermedad. Ahí comienza un nuevo camino para el músico.

“El documental expone las fragilidades de la vida y el camino que cada uno debe recorrer, superando las adversidades. Por lo mismo yo creo que a todo el mundo le hará sentido al ver el documental. Lo que me han dicho muchas personas es que es una historia que te atrapa y que te lleva y te conmueve, provoca sentimientos que no muchos sienten en el diario vivir, entonces esa es un poco la invitación, la película de una u otra manera igual hará reflexionar”, señaló el director.

Gárate conoció la historia y gracias a un amigo en común, el director de la radio Rock&Pop, Jorge Lira, se realizaron los primeros contactos. De ahí en adelante se hizo un seguimiento y trabajo de producción, que terminó involucrando a famosos músicos de la escena rockera de los ‘80 y ‘90, quienes terminaron siendo amigos de Johannes. Quienes hablan sobre este músico chileno son nada menos que miembros de bandas como Soundgarden, Queens of the Stone Age y Arctic Monkeys, entre otros.

Miradoc es financiado por el Programa de Intermediación Cultural, Convocatoria 2016; y el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

