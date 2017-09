Dos Negras, una sola Ester

“La Negra Ester” es una obra teatral emblemática, que cuenta sobre el amor entre un hombre y una prostituta de San Antonio. La actriz Rosa Ramírez fue la primera en interpretar a Ester, y se lució en el papel durante más de 20 años. Hoy, su hija Micaela Sandoval es quien tomó su puesto, para seguir su legado.

Cuando se estrenó la obra teatral “La Negra Ester”, un 8 de diciembre de 1988, Micaela Sandoval tenía tan solo un año, y su madre, Rosa Ramírez, hacía el rol protagónico, una popular prostituta del puerto de San Antonio. “Me acuerdo a los cinco años poniendo ampolletas en las candilejas mientras ellos entrenaban, o poniéndole agua a los floreros que aparecían en la escena. A los nueve años ponía collares y subía cierres a las actrices”, recuerda Micaela Sandoval, quien tras ver a su madre actuar en el papel durante 30 años, tomó el rol en 2015.

El origen de “La Negra Ester” se remonta a 1971, cuando el folclorista Roberto Parra escribió su historia en un musical autobiográfico. Luego, el actor Andrés Pérez la llevaría al teatro, donde con el pasar de los años se convertiría en una de las obras más vistas y más queridas de Chile. “Llegó un momento en que terminada una temporada, Andrés me dijo: ‘Micaela, tú ya te has ganado un espacio y nos vas a tener que acompañar porque no es lo mismo cuando no estás”, recuerda Sandoval.

En tanto, Rosa Ramírez comenta cómo fue el origen de la obra. “Andrés nos convocó con la invitación de hacer un montaje teatral chileno, donde era necesario hablar del amor”. Hoy, la actriz titular y la creadora del personaje de “La Negra Ester”, es quien dirige la obra hasta el día de hoy, luego de que su ex esposo Andrés Pérez falleciera en 2002.

La historia que Pérez planteó cuenta sobre Roberto, un joven que llega a la ciudad de San Antonio y se enamora locamente de Ester, una prostituta del puerto. Si bien en un principio este amor no es correspondido, luego él la conquista, pero surgirán desencuentros que imposibilitarán su amor, y por supuesto, los harán sufrir.

Chilenidad a toda prueba

La picardía, y el lenguaje coloquial, que están presentes durante todo el montaje, han hecho que “La Negra Ester” se identifique como una obra que representa fielmente la chilenidad. Sin embargo Rosa Ramírez la ve de otra forma: “Nunca hubo una intención de hacer una obra ‘bien chilena’ para tener trabajo todos los 18 de septiembre. Ser chileno abarca muchas cosas más que hablar con groserías o bailar cueca. Esta obra más que hablar de chilenidad, habla de personajes nobles, marginales, pero habla de ellos con mucho cariño y con respeto. Eso hace que la gente se encante y sienta esa identidad que busca, aplaude y quiere”, comenta.

En sus 30 años sobre las tablas, “La Negra Ester” se ha presentado en gran parte de Chile, además de Europa, Estados Unidos, México, Argentina, Cuba y Canadá, entre otros. Para 2002 se calculaba que había sido vista por más de 6 millones de personas alrededor del mundo.

En 2011 el elenco original, compuesto por Boris Quercia, María Izquierdo, Ximena Rivas, Pachi Torreblanca, Willy Semler, entre otros, realizaron una gira de despedida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que un nuevo elenco se reunió para seguir montándola, cuestión que ocurre hasta el día de hoy.

Nunca fue el plan que Micaela Sandoval heredara el papel de Negra Ester. Así lo explica ella: “Para una función en Castro, Rosita tuvo un accidente en la espalda. Se dieron las cosas y terminé haciendo yo a la Negra. Antes me lo habían planteado, pero yo me había negado porque me parecía incómodo que resultara tan obvio que mi madre fuera reemplazada por su hija. Finalmente ocurrieron circunstancias que obligaron a que así fuera”.

En Punta Arenas

“La Negra Ester” acaba de tener una exitosa temporada en el Teatro Nescafé de Las Artes, y ayer se estuvo presentando en Viña del Mar, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. Luego viajará a Quillota y Punta Arenas.

¿Cómo puede una historia que fue escrita originalmente en los años 70’, seguir teniendo tanto éxito en el Chile de hoy? Micaela Sandoval responde: “Porque es una historia de amor, y eso van a pasar los años y esperemos así sea, el amor nunca pasará de moda. Más allá de que sea un musical popular precioso, es una historia de amor, no requiere estudio previo, no es un teatro hecho para intelectuales, es una historia de amor, contada por personajes populares pero visto desde una mirada súper digna”.

