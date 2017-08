El humor de Centella y Edo Caroe y la música de los ex integrantes de La Ley destacan en cartelera del Dreams

Cada mes el salón de juegos del Hotel Casino Dreams tiene para su público una amplia parrilla de artistas, los cuales se presentan los fines de semana para entregar una noche diferente a los asistentes. Septiembre no es la excepción y en esta ocasión estará marcada por la diversidad musical.

Los espectáculos se realizarán en el escenario del bar Lucky 7 e iniciarán después de las 23,30 horas. Para poder presenciar la presentación, los interesados deben tener la entrada general al recinto en mano.

El viernes 1, los encargados de dar comienzo a la entretención en el mes de la patria, son Los Hermanos Zabaleta. Los músicos vuelven a Punta Arenas para continuar celebrando medio siglo de trayectoria y prometen una presentación de 1 hora y media, que recorrerá sus mayores éxitos. Al día siguiente (sábado 2), será el momento de Paty Cofré y no habrá quien la detenga con sus famosos 15 segundos de catarsis. “De hecho no me gustan los garabatos, pero he advertido con el tiempo que es lo que me da un sello, y la gente quiere verlo, así que yo se los entrego en un formato de espectáculo que es muy de interacción, conversación y compartir”, afirma la ex vedette e integrante del recordado teatro Bim Bam Bum.

El 8 de septiembre, lo internacional y regional se unirán en el mismo fin de semana. La primera velada tendrá como protagonistas el tributo a The Beatles que entregará Beatlemanía, mientras que el sábado el comediante regional, Miguel Angel “Centella”, hará reír a los espectadores con su inconfundible humor.

El viernes 15 nuevamente habrá un tributo, pero esta vez lo realizará la banda regional Tabú, quienes recordarán las más conocidas canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Al día siguiente la comedia una vez más marcará presencia, con la rutina “Ta mal pelao el chancho”, del humorista Roger Jara, mejor conocido como el Huaso Filomeno.

Ya poniéndose en ambiente de fiestas patrias y aprovechando los feriados, el domingo 17, Germán Casas se presentará y traerá al recuerdo de los espectadores, todo el rimo de la Nueva Ola Chilena. La voz detrás del “Rock del Mundial”, “Eres exquisita”, “Camina derechito”, “Primer amor” y el “Twist del estudiante”, afirma que está más vigente que nunca, asegurando, “iré a Magallanes con todas las ganas de mostrar un buen show y toda la experiencia de mis más de 50 años de vida artística”. Para el 18 de septiembre, “El rey del chiste corto”, Alvaro Salas, marcará presencia en Punta Arenas, en el marco de su gira que celebra 40 años de trayectoria. “Muchos somos los convencidos de que la vida, a pesar de las dificultades, si se mira de manera positiva y con optimismo, puede ser placentera. Por eso quiero en esta celebración presentarle al público, desde un punto de vista cómico, una serie de anécdotas y hechos que nos han ocurrido en Chile en el último tiempo y que son, claramente, para la risa”, señaló el afamado comediante.

El fin de semana del viernes 22 y sábado 23 no dará descanso. La primera velada estará en manos de Ernesto Cancino, mejor conocido como El Clavel, cuya presencia en los escenarios es infaltable en el mes de septiembre, siempre entregando historias del campo, payas, canciones y toda la picardía del huaso chileno. La segunda noche está enfocada a conquistar al público fanático de La Ley, ya que la banda, Día Cero, compuesta por la mayoría de los integrantes del ex grupo, marcará presencia en Punta Arenas. El grupo está conformado por Rodrigo Aboitiz en el teclado; Mauricio Clavería en batería; Luciano Rojas en bajo; Pedro Frugone en guitarra; e Ignacio Redard como vocalista. Los músicos aseguraron que gran parte del repertorio que interpretarán, serán canciones de La Ley.

El 29 de septiembre el pop latino y las baladas de Juan David Rodríguez, tendrá el objetivo de cautivar al público en el último viernes del mes. El ex integrante el programa televisivo de TVN, “Rojo, fama contrafama”, después de una serie de situaciones ha madurado y logrado éxitos musicales como “Adiós” y “Quiero volver a ti”, los cuales plasmará sobre el escenario. Quienes efectivamente cerrarán la cartelera, son el grupo nacional Lemon, cuya puesta en escena les ha significado ser catalogados como el mejor tributo a U2 en Chile. En la ocasión presentarán un espectáculo renovado que incluirá un repaso de los hits más importantes como “With or without you” y “Beautiful day”, entre otros, pero igual darán lugar a composiciones del último disco de la banda irlandesa.

Centro de eventos

El Hotel Casino Dreams cuenta con un centro de eventos, en donde se realizan actividades de gran envergadura o se presentan artistas que concitan gran interés en la comunidad. Para septiembre, las dependencias serán utilizadas por el mago y comediante Edo Caroe, quien regresa a Punta Arenas para presentar su rutina “A tirar la cadena”, la cual es una presentación rupturista y creativa.

El espectáculo ha recorrido Chile desde hace ya un buen tiempo, sin embargo el triunfador indiscutido de varios festivales, ante la ocupada agenda, ha realizado un esfuerzo extra por presentar discursos renovados y una rutina particular le sigue motivando, “en Magallanes vamos hacer un show completamente diferente a los anteriores, considerando que hemos estado haciendo un esfuerzo importante para no repetir rutinas y permitir de esa forma que la gente pueda disfrutar con historias distintas”, afirmó Caroe.

El espectáculo en Punta Arenas se realizará el domingo 10 de septiembre, a las 20 horas. Los interesados en asistir, pueden obtener sus entradas en www.ticketpro.cl, con valores que parten desde los $10 mil.

