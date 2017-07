El paso de los libros por la historia resalta en la Feria del Libro Usado y de Ocasión

El lunes de esta semana se dio por iniciada la edición Nº 17 de la Feria del Libro Usado y de Ocasión, organizada por la Asociación de Libreros Independientes, quienes cada año llegan hasta Punta Arenas para ofrecer sus textos a los magallánicos, a quienes consideran como grandes aficionados a la literatura.

Cinco expositores ofrecen sus productos en el Liceo Salesiano San José calle (Fagnano Nº 550), llegando a la suma de 30 mil textos disponibles, entre los que destacan los textos de historia regional y nacional, los cuales revelan el paso de los libros a través del tiempo. Bien lo sabe David González Valdés, quien tras 50 años de experiencia, aún se pregunta cómo fue que finalmente terminó tan enamorado del mundo literario. “Yo llegué a una librería y me empezó a gustar inmediatamente esto, desde ahí no he dejado de trabajar nunca más en libros”, precisó.

Como buen librero, González dio a conocer sus “joyitas”, entre ellas “Episodios Nacionales”, realizado por la empresa editorial Atenas, en 1930 y que destaca por sus elaboradas ilustraciones. Por otro lado, el libro “Santería de Chiloé, ensayo y catastro”, es también uno de los favoritos del vendedor, ya que entrega todos los detalles con respecto a las iglesias y otros temas de índole religioso. Siguiendo por esa misma línea, pero a nivel regional, el texto “biografía de Monseñor Fagnano”, publicado por la Escuela de Tipografía Salesiana, en 1945, es otra reliquia disponible.

A su vez, Manuel Meriño, quien es librero desde 1981, recomienda textos de historia nacional, donde destaca particularmente los tres tomos de “Guerra del Pacífico”, de Gonzalo Bulnes. De igual forma, invita a instruirse en la filosofía griega, y para ello tiene una colección que está conformada por 70 libros.

La Feria del Libro Usado y de Ocasión estará en el recinto educacional hasta el 23 de julio. Los horarios de atención son de 10 a 20,30 horas, de forma continuada. El ingreso es gratuito.