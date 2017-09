El talento artístico joven se da cita en el Festival Latinoamericano del Liceo Industrial

Con la participación de 13 establecimientos educacionales El certamen musical se desarrollará durante dos jornadas en el gimnasio del recinto escolar. Comenzará esta tarde, a partir de las 19 horas, y finalizará mañana

El Festival Latinoamericano del Liceo Industrial es uno de los variados certámenes musicales dedicados a los estudiantes de la región que se hacen en Magallanes, y que no sólo logra reunir el talento joven, sino además cuenta con la presentación de consolidados grupos musicales que han labrado una trayectoria artística a nivel nacional e, incluso, internacional.

Este encuentro competitivo se llevará a cabo hoy y mañana, a partir de las 19 horas, en el gimnasio del mismo establecimiento educacional. El ingreso es gratuito, pero los interesados en asistir pueden aportar con un alimento no perecible, que se destinará a familias más vulnerables vinculadas al colegio.

El certamen considera las categorías competitivas Inédito, donde un adulto hace entrega de una canción nueva a un grupo de jóvenes para que sea interpretada; Solista Interpretativo, que va acompañado de una orquesta de músicos profesionales; y Enseñanza Básica Grupal. El objetivo del certamen es proporcionar un espacio para que los estudiantes de Magallanes y otras localidades, puedan expresarse a través de la música, utilizando tanto su voz, como la variedad de instrumentos disponibles en este siempre querido arte. En total participarán 13 establecimientos educacionales.

A lo que se refiere la parrilla artística, el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán en cada oportunidad logra la participación de grandes músicos, en versiones anteriores se presentaron Freddy Torrealba, Huamán, el cantautor trasandino, Gonzalo Lemui, y el compositor chileno Nano Stern. Para este 2017, en su primera jornada el escenario será para el Ballet de Río Grande, el conjunto de ex alumnos Aún queda tiempo, el ex cantante de Juana Fe, Juanito Ayala; y el cantante argentino, Facundo Armas. La segunda jornada estará protagonizada por Camila Arias, el grupo de ex alumnos Voces de la Patagonia, Karukinkanto e Inti Illimani de los hermanos Coulon. El afamado grupo será el número estelar y traerá con ellos una presentación que celebrará sus 50 años de trayectoria y los 100 años del natalicio de Violeta Parra.