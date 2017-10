“El teatro chileno no tiene nada que envidiarle al teatro español”

El Festival Cielos del Infinito finaliza este domingo 15 de octubre y entre las compañías de teatro que han participado en esta décima versión se encuentra el colectivo nacional La Patogallina, pero también destaca la agrupación chileno-española La Mona Ilustre, que han marcado gran presencia en la programación del encuentro artístico, con cuatro montajes diferentes.

“La niña de Canterilla”, “Las cosas también tienen mamá”, “Los peces no vuelan” y “Juan Salvador Tramoya” son los títulos que La Mona Ilustre presentó en la región en el marco del festival magallánico, específicamente en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.

El responsable de las obras y director de la agrupación dramatúrgica es Miguel Brigante, quien destacó el esfuerzo y significado que tiene para ellos traer su trabajo a tierras australes.

– ¿Cómo se dio la posibilidad de llegar hasta Magallanes?

– “Llegar hasta este lugar que está lejísimos y es tan exótico, por ser extremo, con el trabajo de uno, es un orgullo, es como subir la montaña tú o subirla en ascensor, llegar acá con teatro es algo glorioso. Por lo demás, tener la oportunidad de conversarlo, existir en la zona un rato, es fenomenal”.

– Presentar cuatro obras no es algo menor. ¿cómo fue que lo lograron, cambiar escenografía y adentrarse en personajes diferentes?

– “Esto siempre es un quilombo grande, el traslado, pero en este caso lo ha sido más porque existía un plan A que era llegar hasta Punta Arenas en furgoneta, era una verdadera gesta épica presupuestada que involucraba cruzar gran parte de Argentina, para entrar a esta ciudad con toda la espectacularidad del evento, pero hubo dificultades de frontera y papeles legales que dificultaron la gestión, por lo que realizamos malabares logísticos para enviar casi todo por avión. Esto fue un mambo, pero como siempre nos unió más, ya que este año ha sido de grandes cansancios, tensiones y gestas que nos han unido mucho como grupo. Eso fue lo primero, el hacer que llegue todo, y ahora estamos ejecutando el trabajo, hay una planificación que yo creo está bien engranada, que permite a los chicos de las funciones estar bien preparados”.

– ¿Qué evaluación hacen ustedes en todos estos días que han estado en Magallanes?

– “Es glorioso, está muy bien acá, para un teatrero ver un teatro lleno es una cosa máxima la verdad, entonces hemos tenido lleno hasta arriba, eso da mucho gusto, lo mismo en Puerto Natales, mucha emoción y comentarios. Estas itineranticas y funciones en el marco del Festival Cielos del Infinito, son diría yo un poco más que una función, ayer (martes) dimos un taller, las funciones comienzan antes de la obra en sí, ya que tenemos el camarín abierto y las personas nos pueden visitar, desde ese entonces ya estamos con el público y además terminamos con un conversatorio, para que quienes deseen quedarse un poco más. En ese contexto la gente más que hablar de la obra, hablan de sus cosas y esto está súper bien, nos expresan sus vidas y lo que los mueve. En el fondo la cultura genera debate, el que pase eso es fenomenal, se me acaban los adjetivos. Yo diría que nosotros somos muy trabajadores, más que artistas, somos trabajadores, tenemos una confianza del poder transformador de la cultura, brutal. Yo creo que es circunstancial, hacemos teatro porque caímos ahí, pero podemos haber estado haciendo cine o música. Creemos que eso arma la calidad de vida y que se genere esa conversación con nosotros presentes es algo maravilloso, incluso sirve para que digan, joder que obra más mala, pero que se hable y digan que es mala por tal cosa. Eso genera un flujo que podemos llamarlo calidad de vida”.

– ¿Qué te parece el hecho de hacer el esfuerzo por traer teatro a esta zona que tú mismo catalogas como lejana?

– “Yo llevo la vida viajando, llevo viviendo en Chile hace 11 años, pero antes vivía en Francia, Austria y por supuesto mi país natal, España. Esto me ha hecho difuminar mucho las fronteras, yo encuentro que el orgullo, el respeto y el empuje por la identidad de los pueblos es algo maravilloso, pero no comprendo, no comparto y no entiendo los nacionalismos, encuentro que hay que empujar todo lo que tiene que ver con lo local, porque hay manifestaciones culturales propias hermosas, que hay que ver, saborear y disfrutar. Sin embargo, a la vez es importante cruzarlas con las de otros lados para darse cuenta que hay otras cosas, además para decir, por último, joder, el teatro chileno no tiene nada que envidiarle al teatro español, por supuesto que no. Entonces vamos hablándolo, porque todo lo que se convierte en excluyente es para mí negativo, creo que el teatro es mezcla, choque y encuentro, entonces me parece muy bien que se haga el esfuerzo por traer y dar espacios a las manifestaciones artísticas acá y además traer algunas de afuera. La circulación es una palabra maravillosa, el mestizaje, la mezcla, el cruce, todo eso es valioso, tiene que suceder, e insisto, aquí que estamos lejísimo, mejor todavía”.

– En su paso por Cielos del Infinito presentaron la obra “Los peces no vuelan”, ¿qué me puedes decir sobre el montaje?

– “La obra es el primer trabajo de La Mona Ilustre, es el montaje con el cual abrimos el melón, un trabajo que realizamos a morir, no teníamos nada, lo hicimos sin cobrar, la llevamos a cabo como se pudo. Yo literalmente les robaba dinero a mis padres, medio acordado, medio no tanto, para sacar adelante algo de plata para hacer algo, movilizar lo que estábamos haciendo. Es un montaje muy idealista, muy parecido a lo que estábamos viviendo, donde los sueños son posibles, los personajes dudan, luchan, lloran y empujan para adelante. La puesta en escena fue un éxito, con ello demostramos que lo imposible es realizable, giramos muy rápidamente por España, después de eso corrió rápido la pelotita y estuvimos en Noruega, México, Brasil, Francia, China y gracias a eso obtuvimos muchísimos premios y eso nos subió el ego un poquito, quizás mucho en algunas ocasiones, pero nos dio la base y la fuerza para poder seguir, además de tener el espacio de poder equivocarnos, lo cual hemos hecho muchas veces. Eso va ver el público, un montaje que tiene nueve años rodando por el mundo, que ha dado muchas vueltas y que tiene ese algo de ópera prima, de imperfección con ímpetu, con épica y amor”.

Relacionado