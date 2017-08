Entradas para el Festival en la Patagonia comenzarán a venderse el próximo martes

David Fernández

Ayer en el Hotel Los Navegantes, la Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer la programación completa para la edición Nº 37 del Festival Folclórico en la Patagonia, el cual -cabe recordar- es una de las actividades que forma parte de las Invernadas 2017. El encuentro estuvo encabezado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien estuvo acompañado de los concejales Verónica Aguilar (presidenta de la Comisión de Cultura) y José Aguilante, además del coordinador general de las Invernadas, Víctor Low.

El certamen se realizará los días 24, 25 y 26 de agosto, en el gimnasio Fiscal, a contar de las 20 horas. La adquisición de entradas estará disponible desde el martes 15 del presente mes (día feriado), con un horario de atención que comenzará a las 10,30 de la mañana y continuará hasta las 20 horas. La entrega de los tickets se mantendrá durante el resto de la semana, pero atendiendo desde las 15 horas, y dependiendo del número de compras, se evaluará poner puntos de venta en el recinto donde se realizará el evento. El precio para la platea preferencial será de $15 mil, mientras que platea general estará a $13 mil, y tribuna a $7 mil.

Según precisó Víctor Low, la cantidad de boletos disponibles por día es de dos mil. Con respecto a la venta de forma no presencial, el acalde, Claudio Radonich, aseguró que se implementará una manera para que los interesados en asistir puedan comprar y asegurar su ticket.

Cabe señalar que hay un número determinado de entradas y asientos para las autoridades. Sin embargo, a cada uno de ellos se les informará que para asistir, deberán pagar el costo correspondiente. Así, en caso de rechazar la invitación, se sabrá con anticipación si se han liberado asientos, lo cual generará que las personas tengan la oportunidad de encontrar puestos a último minuto.

Nueve canciones

en competencia

El Festival Folclórico en la Patagonia es un certamen musical, el cual entrega un premio monetario y un galardón, el tradicional “Ñandú”. Para esta competencia se enfrentan nueve canciones, tres de Magallanes, tres del resto de Chile, y tres de Argentina. Las regionales son :Plegaria”, del autor Christian Vásquez; “De la rama al suelo: del autor Danny Perich Campana; y “Zamba para renacer” de la autora y compositora Tamara Aguila.

Las nacionales son “Este es mi norte” de Michael Idelfonso Escobar; “Alayala Don Alberto”, del autor y compositor Raúl Salinas Saavedra y “Nosotros no somos ná” del autor y compositor Adrián Ojeda Cárdenas. Las trasandinas, Las cuestiones del pago, del autor y compositor Juan Agustín Carletti, “Pachamadre”, del autor, compositor e intérprete Martín Amilcar Bravo; y “Destino Magallanes”, del autor Lucas Miguel Ibáñez, quien también será el encargado de defenderla sobre el escenario.

Los premios contemplan un primer y segundo lugar, además de una mención especial al mejor intérprete. Las compensaciones monetarias serán $3 millones, $2 millones y $1 millón, respectivamente. Cada uno recibirá la estatuilla característica del certamen musical, “El Ñandú”, la cual es única y no será entregada a los artistas invitados, para ello, si el público estima conveniente, se le entregará el trofeo El ovejero de mi tierra:.

Parrilla artística

La primera jornada del evento se iniciará con las actuaciones del Ballet Municipal, Jorge Yáñez, los representantes del Cantar Estudiantil, para dar paso a la competencia, y volver al espectáculo con el humorista Miguel Angel Centella, el grupo regional Los Santurrones de la Cueca, y el cantautor argentino “Chaqueño” Palavecino.

Al día siguiente, el Ballet Hoshken, inaugurará el evento, y a continuación estará el grupo Taller Alturas, Cantar estudiantil, la competencia, el humor del argentino Beto Moya, el malambo con el Ballet Municipal de Río Grande, y cerrarán los hermanos Angel y Javiera Parra.

La tercera jornada y final, contará en el escenario con los espectáculos del Ballet de la Casa Abierta Enap (Concón), Voces de Aysén, el Cantar Estudiantil, Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, el conjunto regional Huamán, la final de la competencia y el cierre a cargo del cantante argentino Luciano Pereyra.

Durante las tres veladas estará animando el ya reconocido, Oscar España, quien no contará con su compañera sobre el escenario, Verónica Aguilar, ya que como concejala no puede recibir honorarios del municipio, por el servicio de conductora del certamen. Por lo mismo, el nombre de la nueva animadora del evento no se ha dado a conocer y será revelado días antes de que éste se realice.

Convenios en pausa

En el lanzamiento, la concejala Verónica Aguilar destacó el toque regional que tiene el Festival, ya que es un espacio para dar a conocer y valorar el trabajo artístico de los músicos magallánicos. Por su parte, el edil, José Aguilante, solicitó nuevamente que para el próximo año se realicen los esfuerzos por tener más fondos e invitó a reactivar convenios, como el que se tenía con Cosquín, Argentina, en donde cabe recordar se efectúa uno de los festivales folclóricos más grandes del país vecino.

Ante ello, el alcalde, Claudio Radonich, aseguró que efectuarán las gestiones para lograr los convenios. “Lo que ocurrirá tras este festival, es fomentar el evento en otras partes, podemos hacer pre festivales en Puerto Natales y otro en Porvenir, por lo tanto el encuentro musical que se realice en Punta Arenas sería una especie de regional, y con ello se entrega igualdad de oportunidades. Debemos vincularnos con nuestros vecinos argentinos, yo he hablado con el alcalde de Río Grande y Ushuaia, entre otros, con la idea de promocionar el Festival, es una conexión natural que debemos tener con las otras ciudades. Cosquín es un referente, pero también Olmué, San Bernardo y Angol, yo he conversado con la alcaldesa de Olmué para iniciar un vínculo, y que el ganador tenga espacio en el norte de Chile, para que se muestre el folclore patagónico. Vamos a realizar los convenios, pero siempre y cuando sean convenientes para los artistas y beneficien a la ciudad, sólo así firmaremos”, concluyó.