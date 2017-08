“Es necesario que la televisión se involucre en los temas de mujer”

– En el marco del Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, organizado por la Agrupación Cultural Proa, se exhibió el largometraje con que la realizadora ha destacado en certámenes como el Festival de Cine de Berlín en 2016, y la 64ª edición del Festival de Cine de San Sebastián 2016.

En dependencias del Centro Cultural se ha realizado durante esta semana el Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, evento -organizado por la Agrupación Cultural Proa- y que culmina este domingo 27. En el encuentro cinematográfico se han exhibido varias producciones audiovisuales, entre las que destaca “Rara”, filme de la chilena María José “Pepa” San Martín. La realizadora conversó con El Magallanes, sobre igualdad de género y los desafíos de la industria cinematográfica nacional.

El filme ha obtenido importantes reconocimientos internacionales, como el Premio del Jurado en Festival de Cine de Berlín en 2016, y el Premio Horizonte Latino en la 64° edición del Festival de Cine de San Sebastián 2016. “Rara” está basada en el caso real de la jueza Karen Atala, quien perdió la tuición de sus hijas debido a su orientación homosexual.

– ¿Cuáles eran los objetivos de la película “Rara”?

-“Uno de los objetivos que teníamos era crear una historia que no fuera para los convencidos, queríamos llegar a un público no convencido y creo que ‘Rara’ cumple eso, siendo una película familiar que es para mayores de siete años, es el primer filme donde se habla de inclusión, homosexualidad y familias homoparentales. Es un trabajo audiovisual para toda la familia. El diálogo que se genera en los grupos familiares, debido a la película, para mí es todo el logro que buscaba, soy una convencida que los adultos sólo cambiamos a través de los niños, y eso quiere ser ‘Rara’: más que una crítica, una reflexión a la sociedad que estamos construyendo”.

– ¿Hubo muchas críticas por tu trabajo? ¿Qué comentarios recibiste antes y después de haber realizado el filme?

– “Hacer cine en Chile es muy difícil. Desde que tuvimos la idea, hasta que la pudimos concretar pasaron 5 años. Lamentablemente eso es más o menos el promedio para hacer una película, fue muy arduo y difícil, más aún por toda la temática y todo lo que hay detrás, sobrevivir, llevar una casa, tener que trabajar por ser creadora y ser considerada en el rubro. Entonces todo ese peso se hace cada vez mayor y dan ganas de abandonar. Pero uno tiene que luchar como creadora, porque si bien en cinco años uno se cansa y hay días en que uno tiene menos ganas, existen momentos especiales. Hace un año estuve mostrando la película y un señor me dice, ‘sabes, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad y no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, sin embargo igual miré tu película y me voy con algo nuevo a mi casa’. Justamente ésa es la esperanza que tengo con respecto al cambio social, los cuales entiendo son lentos. Imagina que aún seguimos luchando contra el racismo, entonces siento que los cambios fuertes suceden de forma lenta y no debemos rendirnos, pero es necesario hacer bien las cosas”.

– ¿Te gustaría que las mujeres comiencen a tomar grandes iniciativas como la tuya?

– “Esto es un movimiento mundial y un problema que traspasa fronteras, estamos para mejorar la sociedad. Hago un llamado a las mujeres, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero algo está pasando, nos estamos reconociendo como feministas, estamos rompiendo los esquemas, y debemos asegurarnos de que esa tendencia se mantenga. Por lo mismo es muy importante trabajar con las nuevas generaciones, esa debe ser la motivación, entregar la posibilidad de encaminarnos a un mundo más igualitario”.

– Desde las regiones muchas veces existe la dificultad de llevar los trabajos audiovisuales fuera de la zona y si se consideran temas delicados, más dificultades tienen. ¿Qué recomendarías a quienes están trabajando en iniciativas de esas características?

– “Yo creo que hay que seguir luchando, hay que seguir creyendo en los valores, es difícil, cuesta que la gente te vea, la creación de audiencia es importante, los agentes culturales de región son importantes, creo que ahí hay un punto que hay que ver bien, porque esto no depende sólo del artista y del público, hay agentes culturales, hay políticas culturales regionales para poder construir esta comunicación entre arte cultura y sociedad, reflexionemos qué políticas culturales queremos para nuestra región”.

– Se dice que la televisión es el medio más influyente en Chile, ¿consideras que sería bueno dar más espacio a los temas relevantes para la mujer?

– “Es que a los productores de televisión no les conviene. ¿Cuántas mujeres hay en televisión?, ¿cómo se representa a la mujer en televisión? Entonces creo que hay un lado de la sociedad que no quiere que haya cambios, pero considero necesario que la televisión se involucre en los temas de mujer y tenga un revuelo. Lamentablemente siento que la televisión está tirada a quien puede poner más plata”.