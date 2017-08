“Este es uno de los festivales más grandes del país y el más importante de la Patagonia”

La organización del Festival Folclórico en la Patagonia considera la activa participación de ITV Producciones, empresa regional que se adjudicó la responsabilidad de darle vida al importante encuentro musical, que comenzó ayer jueves y se extenderá hasta este sábado 26 de agosto, en el gimnasio Fiscal (mayores informaciones del evento en páginas 38 y 39).

Según explica el productor general del evento, Lorenzo Marusic Kusanovic, se ha realizado un trabajo en conjunto con el jefe de la Unidad de Eventos de la Municipalidad de Punta Arenas, José Luis Almonacid, para finiquitar todos los detalles.

Para ello cerca de 300 personas han sido destinadas para las labores previas, del momento y posteriores al festival, las cuales involucran transmisión en vivo por la televisión regional, radial y por internet. Al igual que cableado, instalación del sistema de audio, iluminación y escenografía, entre otras cosas. Para concretar todos estos requerimientos se cuenta además con las empresas Audio Sound de Temuco y Audio Eventos de Punta Arenas, perteneciente a Víctor Mansilla.

“Para mí es un tremendo desafío. Este es uno de los festivales más grandes que hay en el país, e indudablemente es el más importante de la Patagonia. Tengo experiencia en otros festivales, aquí mismo en Punta Arenas, Valdivia y Puerto Montt, así que confío en que el grupo de trabajo que hemos formado y que podamos tener tres jornadas sin mayores problemas”, señaló Marusic.

Con respecto a la contratación de artistas, la incorporación de Luciano Pereyra significó recursos por $29.850.000, mientras que el espectáculo de “Chaqueño” Palavecino significará $37.800.000. Los montos involucran honorarios, traslado hasta Punta Arenas, impuestos, gastos de estadía y transporte local. Cabe señalar que en estos montos se incluye al equipo de trabajo de los artistas. El pago fue aprobado por el Concejo Municipal de Punta Arenas.

“Para conseguir a los artistas se requiere un trabajo largo y planificación precisa. Yo tengo 35 años de experiencia y, a través del tiempo, he logrado mantener los contactos con diferentes artistas del mundo. Lo principal es trabajar con anticipación, el horario del artista no va a cambiar, lo contrates hoy día, en marzo o antes. Lo que cambiará va a ser la logística, principalmente los pasajes, si uno lo contrata meses previos, lógicamente uno se ahorra gastos, pero si lo haces una semana antes, claramente el traslado será un gasto importante. Entonces, con anticipación uno puede preparar una mejor producción, te puedes asegurar, así que es fundamental el trabajo previo. Sin embargo, a veces, cuando los recursos no están y llegan a última hora, uno contrata cierto tipo de artistas pero hay otros en los que la situación no es tan clara y finalmente se llega a un acuerdo a última hora y eso termina encareciendo un poco el total del festival”, explicó el responsable del ITV Producciones.

Con respecto a una nueva participación en la organización de futuras versiones del Festival Folclórico en la Patagonia, Marusic indicó lo primero es lograr que el evento 2017 se realice sin complicaciones, y luego se analizará la posibilidad de unirse a la organización en 2018.

“Debo demostrar al alcalde que lo que ofrecí es lo que el municipio quería. Yo cuestiono algunas cosas que se hicieron con anterioridad, que no digo que estén malas pero yo las habría hecho diferentes, como es el respeto por el horario. Vamos a tratar de respetar los tiempos en las tres jornadas y esperamos finiquitar el espectáculo a las dos de la mañana, lo cual consideramos es un horario acorde a un festival, cuando el evento se alarga es un error. Por lo mismo vamos a cambiar la mecánica del show, evitando que haya espacios muertos muy largos y para cuando sucedan estaremos preparados para cubrirlos con otro tipo de entretención, especialmente audiovisual, por lo mismo este año no tenemos orquesta”, concluyó, Lorenzo Marusic.