Expo Indígena, un espacio para conocer artesanía e historia local de los pueblos originarios

La muestra cuenta con más de 40 expositores, quienes exhiben técnicas y materiales de los pueblos

mapuche-huilliche, yagán y kawésqar, con horario de atención 11 a 21,30 horas, con entrada liberada.

El lunes se inauguró la sexta edición de la Expo Indígena, en dependencias del Instituto Superior de Comercio José Menéndez. En el lugar hay más de 40 expositores que exhiben técnicas y materiales de los pueblos mapuche-huilliche, yagán y kawésqar, con el fin de ofrecer artesanías y dar a conocer a la comunidad las costumbres e historia de los pueblos originarios. El espacio se mantendrá hasta el 23 de julio, de 11 de la mañana hasta las 21,30 horas. La entrada es gratuita.

Entre los participantes se encuentra Celina Llan Llan, quien representa al pueblo kawésqar. En su stand exhibe al público los utensilios de uso diario creados por esta etnia, específicamente elaboraciones en base a junquillo, el cual crece en la turba y en Punta Arenas sólo se puede encontrar en el sector de San Juan. La artesana agregó que es importante que se proteja aquella zona, debido a que gracias a lo proporcionado por la naturaleza, pueden mantener esta tradición.

“Estas cestas ahora se hacen más pequeñas para que se puedan vender, pero antiguamente eran más grandes, era el envase que se utilizaba para recoger mariscos y los productos vegetales. De esa forma se utilizaba. De todas maneras es una técnica que fue pasando de generación en generación, hoy en día yo se lo transmito a mis hijos, mis nietos, con el fin de que continúe. Lo importante de esto es que se elabora utilizando una técnica ancestral”, recalcó Celina Llan Llan.

Con respecto al espacio, la artesana agradeció a la Municipalidad de Punta Arenas por el apoyo, ya que no tienen donde ofrecer sus productos. “Es importante mostrar las creaciones de uno, pero más aún dar la información sobre la cultura, indicar para qué sirve, cómo se usaba antes, cuál es la importancia que tiene hoy en día. Es algo que debe perdurar con el tiempo, incluso lo están aprendiendo a hacer personas que no son descendientes kawéskar, entonces las técnicas se están conservando. Es importante que vean el significado de esto y cómo las familias lo usaban en el diario vivir. No olvidar que esto es también parte de la identidad magallánica”, concluyó Celina Llan Llan.