Exposición fotográfica “Lactancia en el fin del mundo” invita a abandonar el pudor

Ayer en el pasillo principal del edificio B del Hospital Clínico de Magallanes, se inauguró la exposición fotográfica “Lactancia en el fin del mundo”, junto a las madres que posaron para la iniciativa, la cual consiste en 20 imágenes de mujeres amantando a sus hijos, tomadas en mayo de este año por el fotógrafo Claudio Ampuero. La muestra se mantendrá en el recinto hasta el 31 de agosto.

La iniciativa fue organizada por la agrupación Cangumamitas y apoyada por el Comité de Lactancia del recinto de salud. El objetivo, es incentivar el dar pecho a los hijos desde el inicio de la vida, entendiendo que la leche materna es la fuente de alimento natural de los bebés.

La meta de la red de salud pública es incrementar el bajo porcentaje de lactancia materna de la Región de Magallanes y Antártica Chilena que actualmente es de 45%, muy debajo de la media nacional que es de un 56%. El director subrogante del Hospital Clínico de Magallanes, Claudio Barría, indicó “este es un trabajo mancomunado de toda la red tanto a nivel de atención primaria y la atención hospitalaria, por eso esta es una buena instancia en la promoción de la lactancia materna”.

No es tabú

La Agrupación Cangumamitas nació hace cuatro meses con el baile porteo como forma de salir con los bebés, incentivar la vida social y el deporte así como también tener una red de apoyo. Según dijo una de sus integrantes, Carolina Segovia, las protagonistas de las fotografías en su mayoría son miembros de la organización, quienes al mismo tiempo casi en su totalidad son funcionarias del hospital. De igual forma agradeció al recinto de salud, ya que no sólo facilitaron el espacio, sino colaboraron monetariamente para imprimir las fotos seleccionadas de cada participante, para ser entregadas a estas mismas.

Segovia explicó que un aspecto muy importante de la muestra es la incentivación a la lactancia, pero paralelamente hacer notar a las personas que el alimentar a un bebé en público no es algo tabú, es natural y algo que puede pedir el pequeño en cualquier momento y lugar. “La idea es que abramos la mente y no exista censura por dar pecho en público. Las mamás no deberían tener miedo por eso, ni ser juzgadas”, concluyó.