Falleció legendario actor Martin Landau

El legendario actor estadounidense Martin Landau, conocido por sus interpretaciones en filmes como “North by Northwest”, de Alfred Hitchcock, y en la serie de televisión “Mission: Impossible”, murió a los 89 años, según informó ayer el portal TMZ.

El actor murió el sábado de “complicaciones inesperadas” tras una hospitalización breve en un centro médico de la Universidad de California.

Landau será recordado por sus interpretaciones en “Tucker: The Man and His Dream”, de Francis Ford Coppola, y “Crimes and Misdemeanors”, de Woody Allen, entre otras. También por su caracterización de Bela Lugosi en el filme de Tim Burton “Ed Wood” (1994), papel por el que recibió un Oscar.

Cooperativa