Fantasía y un tesoro oculto decorado con 2 mil globos presentará Dibujando Sonrisas Patagónicas y Ultraport

Por segundo año consecutivo la agrupación Dibujando Sonrisas Patagónicas, se hará partícipe en el Carnaval de Invierno, con la esperanza de superar el logro del año pasado, en donde fueron premiados con el tercer lugar en la categoría murga. Este 2017 traen al público, “Historias y Fantasías en Magallanes”, en el cual presentarán el mito de que existe un tesoro escondido en las tierras australes, por lo que llegará un gran grupo de piratas para reclamarlo. El relato estará enfocado en el sentido fantástico de la historia, por lo que también habrá otros personajes y criaturas míticas, elenco que promete sobresalir en esta nueva edición del carnaval.

El carro es una embarcación pirata, cuya característica más destacable es que estará decorado exclusivamente por globos, llegando a un total de dos mil. La propuesta es un verdadero desafío para los responsables, ya que no sólo deben inflarlos y dejarlos en su respectivo lugar, sino también tienen que cerciorarse de dejar muy firme cada una de las esferas inflables para soportar el viento, la lluvia y las bajas temperaturas que se esperan para hoy.

Para asegurarse de que el barco no tenga problemas durante las dos jornadas de carnaval, algunos integrantes de Dibujando Sonrisas Patagónicas, han estado trabajando los últimos tres días, para hacer una efectiva instalación del principal elemento de la carroza, los globos. Para ello, los dedicados voluntarios sólo han dormido dos horas por jornada, por la simple razón de que al ser tantas unidades y ellos un grupo pequeño, el tiempo no les sería suficiente para finalizar. Cabe señalar que la instalación de los globos no se puede hacer antes, ya que se desinflan con el paso de los días o bien pueden reventarse.

La murga que acompañará el carro estará conformada por 70 personas, en donde 35 de ellas estarán disfrazadas de reconocidos personajes, criaturas míticas y payasos, mientras que las demás estarán caracterizadas como piratas, los cuales realizarán una corografía que relatará el asalto al barco. Para efectuar el espectáculo contemplado, los participantes han estado ensayando tres veces a la semana, durante casi un mes, para lograr cautivar a los espectadores.

La agrupación Dibujando Sonrisas Patagónicas participa junto a la empresa Ultraport Limitada, quienes financiaron la iniciativa y proporcionaron gran parte de los elementos necesarios para los disfraces y el carro. Por su parte, Comercial Reutter y Sempertex, donaron los globos, mientras que el montaje y diseño, fue realizado por Sonrisita Eventos.

Sobre la agrupación

La agrupación Dibujando Sonrisas Patagónicas, es una organización conformada por voluntarios inspirados en entregar alegría a los enfermos, por lo que sus visitas a los diferentes recintos hospitalarios y de salud son habituales. Según explicaron, su motivación para volver a participar del Carnaval de Invierno, está enfocado en seguir haciendo reír, proporcionar un espacio para que las familias se diviertan, utilizar el espacio para la ayuda social y dar a conocer su trabajo.

Relacionado