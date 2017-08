Grupo uruguayo de stand up comedy entregará un enfoque diferente de la ciencia a través del humor

El colectivo Bardo Científico se presentará en el salón de eventos Cordenap, tras un exitoso paso por Santiago.

El colectivo de comedia Bardo Científico se presentará este martes 22 de agosto a las 19 horas, en el salón de eventos Cordenap (Avenida Bulnes Nº 01452). El ingreso es gratuito y para todo público. Esta organización uruguaya presenta temas de la ciencia, utilizando el humor, mediante monólogos cuidadosamente preparados. Debido a lo inédito de su trabajo, en su primera vez en Chile han logrado una positiva acogida en Santiago y esperan hacer lo mismo en Punta Arenas.

Si bien el colectivo está conformado por 12 personas, hasta el territorio nacional llegaron tres personas. Ellos son el científico y profesor de química con tres décadas de trayectoria, William Stebniki; la bióloga que actualmente cursa un doctorado en Ciencias Biológicas, Daniela Arredondo; y la bioquímica, Ana Zambrana. Los tres están convencidos de que la ciencia puede ser divertida y no siempre seria y solemne.

Según dijo Ana Zambrana, se encuentran entusiasmados de poder presentarse en Magallanes y explicó que el proceso creativo parte con la selección de un tema de interés de ellos. “Buscamos información, lo documentamos y armamos un hilo conductor a partir de esa idea científica que queremos comunicar, luego lo traducimos a un vocabulario del diario vivir, para que las personas que lo escuchen entiendan, se motiven y empiecen a buscar respuestas por su parte”, señaló la profesional, quien agregó que, antes de presentar la rutina, debe superar varios filtros para que sea completamente entendible lo que hablan.

Por su parte, William Stebniki se mostró sorprendido por el impacto logrado en la capital del país, en las dos funciones que llevaron a cabo. “No solamente les dimos la opción de hacer preguntas una vez terminado el show, sino que la gente se quedó para felicitarnos e incluso hacer otras preguntas y aportar con ideas. Quedamos muy conformes porque la recepción fue estupenda. Definitivamente estamos logrando nuestro objetivo, queremos llamar la atención del público y que estos empiecen a indagar sobre los temas conversados”, indicó.

El colectivo Bardo Científico está integrado por 15 personas, que oscilan entre los 25 y 60 años, todos dedicados a la investigación y la docencia. En dos años, han realizado más de 30 shows en escuelas, teatros, museos y congresos científicos, logrando llevar su humor a más de 3 mil espectadores con excelentes resultados.

Para realizar esta labor, los participantes se han capacitado y le han puesto gran dedicación. Sin embargo no lo consideran como algo aparte de su profesión.

“Más que tomar otro camino, es algo que va en paralelo y para poder lograrlo hay que tener las ganas y saber lo que uno hace. Es necesario sacar esa idea de que la ciencia es aburrida y los científicos son otra cosa. No, nosotros somos gente normal, nos gusta hacer ciencia, pero somos gente como cualquier otro, que si nos vienen hacer una presentación de un tema que no manejamos, no lo vamos a entender tampoco. Es nuestra labor mostrar nuestro trabajo para que la gente lo entienda, porque se puede explicar de forma fácil y sí, hay que ser un poco cara dura para subirse al escenario y decirlo, pero es la verdad”, manifestó Daniela Arredondo, quien agregó que la actividad sirve para sacarse los miedos y relucir la personalidad.