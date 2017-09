Guitarrista Andrés Parodi trabajará a nivel local para enaltecer el flamenco regional

A principios de septiembre la Escuela de Danzas Mela Miranda tuvo su gala, correspondiente al primer semestre del año. El espectáculo contó con diferentes estilos de baile, pero el acto principal fue el flamenco, el cual se presentó al público no sólo de forma coreográfica, sino también con música en vivo, que en estricto rigor es la forma correcta de presentar la tradicional disciplina española. Para ello, se contó con el destacado guitarrista nacional Andrés Parodi.

El invitado es un músico chileno que ha dedicado su vida al estudio e investigación de la guitarra flamenca, siendo un exponente de ésta en espectáculos nacionales e internacionales, obteniendo reconocimiento en Madrid, Emiratos Arabes, Inglaterra, Buenos Aires, Mendoza, Perú, Bolivia, México y Venezuela. De igual forma participó en el Festival de Beijing – China 2010, encargándose de la composición, dirección musical, arreglos e interpretación de la obra “Balada para un loco en versión flamenca”.

Andrés Parodi desarrolla su arte en Valparaíso y desde ahí ha generado un mercado de interés para los curiosos en la cultura española. Así formó su propia escuela y desde ahí busca entregar su trabajo e incentivar el flamenco por el resto del país. Por lo mismo, en Punta Arenas busca replicar el trabajo hecho en la ciudad porteña, para desde el nivel comunal, enaltecer el flamenco regional.

“Quedé comprometido con la Casa Azul del Arte y el profesor Jean Hoyos, para trabajar la guitarra del flamenco en la ciudad, están súper atentos porque tanto yo como ellos quieren formar un semillero. Del Centro Cultural también se mostraron interesados en impartir sesiones de aprendizaje para niños, los cuales durante mi visita se mostraron muy interesados por la disciplina, quedé realmente sorprendido por el entusiasmo mostrado por los pequeños, eso me dio fuerza para formar algo en Punta Arenas”, anunció el artista.

Con respecto a los años que fueron necesarios para lograr una base del flamenco en Chile, el guitarrista indicó que “ha sido difícil generar un mercado que no existe y lo hice formando más guitarristas, para generar más competencia y así crear un mercado laboral. Cuando me vine definitivamente a Valparaíso, me di cuenta que con la escuela se podía hacer más que clases de canto, guitarra, baile, palma y cajón, me dije a mí mismo, “hay que armar un tablao” (local en el que tienen lugar espectáculos de flamencos), entonces hacemos la noche flamenca y cobramos una entrada con un aperitivo, pero con un número reducido de gente. Yo estoy en cerro Concepción en Valparaíso, andan muchos turistas por la zona, entonces me va bien en ese sentido y creo que en Punta Arenas se puede llegar a hacer lo mismo, concluyó Parodi.

