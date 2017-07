“Hasta ahí lo dejo”, un libro lúdico y nostálgico del Magallanes de antaño

Cada año, Alejandro Ferrer Fernández intenta regresar a Magallanes. Por más que esté radicado en Chicago, Estados Unidos desde hace más de treinta años, la tierra propia tira y siempre trata de hacerse un tiempo para volver. Pero el viaje actual tuvo un condimento distinto.

Antes de retornar a su ciudad adoptiva, Ferrer entregó su libro “Hasta ahí lo dejo”, para ser impreso en los talleres de La Prensa Austral. El autor estima que su obra verá la luz durante el segundo semestre, y se le nota entusiasta por contar detalles.

“El libro es una compilación de columnas que escribí en la página web de Radio Polar, por tres o cuatro años, esto empezó como del 2009 en adelante, y son columnas de vivencias, ficción también, interpretación de sucesos históricos, y una mezcla de elementos lúdicos; intentando replicar la forma de hablar de los magallánicos, por lo tanto en las columnas aparecen errores de ortografía pero hechos a propósito, ‘embeces’ ‘lo cayó’, cosas así, y la sorpresa fue que le gustó a mucha gente. Entonces empezaron a aparecer las visitas de todas partes del mundo, se superaron las 225 mil entradas en la página, y eso me hizo pensar que había algo bueno y que merece conocerse en un libro”, partió explicando sobre cómo surgió la idea de escribir esta obra.

Ferrer reconoce que este proceso fue muy divertido, y como el objetivo es alcanzar un público diverso, estableció historias cortas, con párrafos no muy extensos, y siempre acompañado de imágenes. En cuanto a la temática, adelanta que es muy variopinta, pues “tiene ficción, es decir, el 60% son ‘mentiras’, son cuentos, historias, mucha anécdota, de la juventud de nosotros, como una que habla del Moulin Rouge, en la que de primera uno piensa ‘ah París’, pero no, es de un quilombo en Natales donde no había calefacción y pasaban cosas extrañísimas”, comentó con picardía, sabiendo que más de alguno de su generación esbozará una sonrisa ante el recuerdo de ese espacio de esparcimiento nocturno.

Esta publicación se contrapone a la que también se encuentra preparando, en un formato mucho más serio. “Es sobre la Historia de la literatura en Hispanoamérica, que saldrá en seis, siete meses más, que es una especie de texto-estudio para una universidad en la que enseño en Estados Unidos, San Agustín College, donde hago clases de Literatura hispanoamericana”, apuntó Ferrer.

Es así como “Hasta ahí lo dejo” vendría siendo una especie de patio de recreo literario para él, porque “es un gusto que me di, cosas que me gustan, es más alegre y lúdico. Los que participan, muchos lo van a entender de qué se trata, hay mucha gente de Natales y Punta Arenas, con nombres, sobrenombres, algo fundamental aquí”.

Lo que sí es patente en toda la obra es su carácter nostálgico, que sobresale desde el mismo título. “El nombre ‘Hasta ahí lo dejo’ es una frase que usaban los obreros anarquistas de los años 1919, donde se vivieron cosas muy fuertes en la Patagonia y ellos hacían unos discursos muy cultos, en que citaban a los grandes filósofos de esa época y llegaba un momento en que decían ‘Hasta ahí lo dejo’ como avisando que tenían más bajo la manga, fue muy famosa. Incluso los sindicatos de los carniceros clavaban el cuchillo en el podio donde empezaban a hablar, hablaban del cambio del mundo, las revoluciones”, rememora.

A Ferrer se le nota al hablar que la nostalgia no es solamente hacia la tierra natal, sino que también hacia una época de ideas, cambios y revoluciones. Por eso lo toma como un descargo de todo lo que le tocó vivir desde que debió abandonar el país, porque “yo también tengo algo más que decir, y las historias creo que dentro de lo chistoso, tienen algunos mensajes que son universales en cierta medida. Yo estuve en Chicago, me quedé ahí, cuarenta años y mis hijos se casaron, tengo nietos, pero me queda lo magallánico”, finalizó Alejandro Ferrer.

