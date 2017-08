Humor con sabor a curanto trajeron Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla

Tras la presentación de los alumnos del Liceo Nobelius y de las cinco canciones de la competencia, el escenario Alfonso “Cocho” Cárcamo se convirtió en una de las tantas islas del archipiélago de Chiloé. Freddy Gallardo y Ramón Agüero Manquemilla, los protagonistas de Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, provocaron las carcajadas que habían estado ausentes de la noche anterior.

Con su combinación de música y sobre todo humor, el conjunto nacido en Quellón conquistó de entrada al público, que ovacionó cada una de sus intervenciones. Partieron por ejemplo, recordando los últimos acontecimientos que han sufrido, como los intensos temporales, y de qué manera siempre se sobreponen a cualquier adversidad.

También aprovecharon de bromear con el alcalde Claudio Radonich y al animador Oscar España, además de recordar, especialmente, la hazaña de la Goleta Ancud, pidiéndole al edil que el monumento que recuerda esta travesía sea más destacado. Ese mismo hito histórico lo llevó a agradecer “a los alentaos del Congreso” que aprobaron para este año que el 21 de septiembre sea feriado, exigiendo que el Estado y el país hagan un reconocimiento a este episodio de nuestra historia.

Estos manifiestos, además de las infaltables bromas en ese tono tan chilote, encantaron al público, que les entregó casi de un tirón tanto el Ovejero como el Ñandú.

Al bajar del escenario y muy emocionados, Freddy Gallardo “Colivoro” y Ramón Agüero Manquemilla conversaron con los medios de comunicación. “Es difícil venir muy seguido a la Patagonia, habíamos estado antes en la región, en otras comunas, pero estamos contentos, había expectación y a pesar de que en algún momento se dudó de la participación de nosotros, agradecemos a la organización que confió en nosotros. Impregnamos mucho humor, canción, trajimos ese olor a curanto a toda nuestra gente y el cariño de ustedes hacia ellos”, agradeció Agüero Manquemilla.

Su yunta, en tanto, comentó que “llevamos 35 años en esto y ustedes entenderán que un cantante puede meter un par de canciones al mercado y vivir de eso toda la vida, pero el humor es un asunto que hay que estar renovando permanentemente; tenemos que retroalimentarnos, sorprendernos entre nosotros mismos y eso es muy complicado. Pero con las ganas de aferrarnos a la vida, de seguir sembrando en este camino difícil de la cultura y el folclore, que es el hijo pobre del arte, creo que nosotros lo hemos dignificado, con sencillez, siendo originales, sin garabatos, rescatando valores culturales y tradicionales de Chiloé y hermanándolo con Punta Arenas, como es en la historia, Chiloé con Magallanes. Y este Ovejero es el primero que nos llevamos, pero Ñandú tenemos como seis, entonces él los va a pastorear”.

“Colivoro” reconoció que les habían confesado en la organización que habían tenido problemas con el humor, por lo que “es complicado si no vas bien preparado y sin cartitas bajo la manga, porque es un boomerang que se te devuelve, pero con nosotros ha pasado algo mágico, la gente te responde de una manera extraordinaria. Era una mediana responsabilidad para cinco chilotes, que sólo con instrumentos acústicos vienen a hacer patria a la Patagonia y a entregarles un mensaje, porque más allá del humor, si escuchan lo que decimos, hasta nosotros mismos nos sorprendemos después. Lo de los temporales no es broma, para que se inunde Chiloé imagínense cómo tiene que llover y la gente hace el aguante ahí, y aparecemos un minuto en televisión. Y los daños de la carretera por el terremoto, entonces nosotros hacemos patria y ésta es una buena manera de vitaminizar a nuestra gente, que no lo está pasando bien”, finalizó Freddy Gallardo. Pero tan solemne momento fue interrumpido por su compañero, que ya de vuelta en su personaje gritó “le mandamo un salúo a toa la gente que no escucha por las radio y la tele. Chicos, me tengo que ir porque estoy que me meo cristiano e dio”.