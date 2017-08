Intérpretes argentinos Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra serán las atracciones principales del próximo Festival en la Patagonia

Dos argentinos -Chaqueño Palavecino y Luciano Pereyra- serán las dos grandes atracciones del 37º Festival Folclórico en la Patagonia, evento que se realizará los días 24, 25 y 26 de agosto, en el gimnasio Fiscal.

Los precios de las entradas para tal evento ya han sido confirmados y estarán a $15 mil la platea preferencial, $13 mil platea general y $7 mil tribuna. Esta actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, en el marco de las Invernadas, es una de las celebraciones más grandes, y tanto los concejales, como el alcalde, Claudio Radonich, aseguraron que todos ellos pagarán sus tickets. De esta manera, se aclaró que se invitarán a las autoridades para que participen, pero deberán cancelar el monto correspondiente a cada entrada. Por lo mismo, no se reservarán asientos.

La participación de ambos artistas trasandinos se concretará después de que por unanimidad, durante la última sesión del Concejo Municipal realizada ayer, se aprobara la contratación de trato directo, para que ITV Patagonia Producciones realice las gestiones para traer ambos espectáculos.

El show de Pereyra tendrá un costo de $29.850.000, mientras que Chaqueño Palavecino significará una inversión de $37.800.000. Los montos involucran honorarios, traslado hasta Punta Arenas, impuestos, gastos de estadía y trasporte local.

Cabe señalar que en los gastos está incluido todo el personal de los dos músicos, es por ello que la cifra es elevada. Con respecto al resto de la parrilla de entretención, el municipio aseguró que se darán a conocer hoy jueves y no requieren de aprobación del Concejo, ya que su costo es de menos de 500 Unidades Tributarias Mensuales (es decir, $23.300.000). Entre ellos, se maneja el nombre de Javiera Parra junto a su hermano Angel Parra.

Con ello, el alcalde Radonich señaló que el gasto total del Festival rodeará los $153 millones, asegurando que el municipio se ahorraría un 20% con respecto a lo invertido el año pasado, cuyo monto sobrepasó los $200 millones.

“Queremos que el Festival sea algo donde todos se entretengan, que empiece a las 20,30 horas y finalice a las dos de la mañana. Son tres días, que no queremos que (el espectáculo) dure hasta las cuatro de la mañana, donde quedan sólo 300 personas, no es justo para los artistas, ni para la comunidad. Es una parrilla íntegra, cómoda, familiar y que finalmente estamos tomando todos los resguardos para que no sea tan extendido. Aquí la idea no es tener 20 números por noche, sino tener menos, pero de calidad, para que el público pueda disfrutar. Voy a solicitar que todos los artistas estelares cierren la jornada”, indicó el jefe comunal, Claudio Radonich.

Disconformidad con el proceso

Para la contratación de los artistas que se presentarán en el Festival Folclórico en la Patagonia, el jefe comunal ordenó la creación de una comisión de trabajo, encargada de gestionar todos los detalles del evento. Quienes integran tal grupo, son funcionarios de la Unidad de Eventos y de otros Departamentos del municipio de Punta Arenas.

La labor de la comisión y del alcalde fue criticada por los concejales, ya que no se les informó con debida anticipación sobre los lineamientos artísticos que tendría el evento este año, fue un proceso inconsulto que los deja en aprietos, ya que -a menos de dos semanas de iniciar el Festival- deben tomar la decisión de si aprueban a los artitas principales o no y, que en caso de votar en contra, podrían en aprietos no sólo a la productora, sino también al municipio y el éxito del encuentro musical.

Quienes expresaron su preocupación y rechazo sobre esta situación fueron los concejales José Aguilante, Daniela Panicucci, Germán Flores, Verónica Aguilar y Arturo Díaz, los cuales además solicitaron que para la próxima vez se incluya a uno de los ediles o al menos se les consulte con gran anticipación sobre el enfoque de entretención que se está organizando para el festival, tal como se hacía en versiones anteriores.

El concejal Vicente Karelovic también solicitó que se incluya este detalle en el proceso del año 2018, pero atribuyó la irregularidad de la gestión al apuro, ya que el monto otorgado por el gobierno regional, fue depositado ayer miércoles y eso generó que todo se ejecute con mayor rapidez.

“Queremos trabajar en conjunto. Es lo que le hemos pedido al alcalde desde siempre, estamos todos disponibles para aquello, porque es importante que nuestro Festival salga de las páginas judiciales y rojas de la política local, y finalmente esté en donde corresponde que vendría siendo cultura y espectáculos. Igual tenemos que dar luces que para el próxima Festival no tenga que estar en manos de la municipalidad, sino en la futura Fundación o Corporación de Cultura”, concluyó la concejala Verónica Aguilar.