Invitan a personas con necesidades especiales a participar en evento artístico en Calama

Un grupo de funcionarios de la Corporación de Rehabilitación y Capacitación Laboral para Discapacitados Intelectuales de Calama (Corcaldem), visitaron el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur de Punta Arenas, con el fin de conocer el trabajo del recinto y saber cómo replicarlo en el Norte Grande del país.

De igual forma, durante su visita los calameños aprovecharon de invitar a las personas con capacidades diferentes, para participar del Décimo Encuentro Regional de Discapacitados, el cual se realizará del 9 al 12 de noviembre y principalmente reúne a los talentos artísticos, pero también lleva a cabo iniciativas deportivas. Este 2017, el encuentro es financiado por el FNDR de Cultura.

En versiones anteriores la actividad se realizaba a nivel local, luego se incluyeron otras comunidades y ahora el proyecto es incluir otras regiones. “La razón por la cual decidimos extender la convocatoria fue porque no existen muchas instancias de este tipo con convocatoria nacional, no existe ningún encuentro de personas con discapacidad, ni en lo artístico, ni en lo deportivo, ni en lo social. La única instancia nacional es la que ejecuta la Sofofa, pero la verdad algunas instituciones no nos representan porque aquellas organizaciones simbolizan a un consorcio y esto es más transversal, la idea es que estén presente todas las áreas de discapacidad, y ser inclusivos, es decir las personas que no viven una discapacidad puedan estar cercanas a una, para que entiendan su diario vivir”, señaló Carlos Castillo Orellana, director de Corcaldem Calama.

Los interesados en participar, pueden hacer sus consultas al correo electrónico contacto@corcaldem.cl.