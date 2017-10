J Balvin: “El reggaeton es cultura. La música que la gente quiere escuchar”

El colombiano que habla del machismo y la falta de voces femeninas en este género musical.

Google necesita solo 0.66 segundos para localizar más de 16 millones de entradas que hablan de J Balvin. Una nimiedad si se compara con las más de 1.400.962.395 veces que se ha reproducido en YouTube su videoclip “Ay Vamos” (el segundo clip de música en español con más reproducciones en la plataforma). Y es que parece que todo lo que este cantante de música urbana originario de Medellín hace o toca se convierte en éxito en segundos. El ganador de dos premios Grammy Latino es hoy por hoy unos de los máximos exponentes de este género musical que ha logrado traspasar las fronteras de sus inicios.

José Alvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985) se ha ganado el reconocimiento mundial, pero no ha sido fácil. En un género dominado por el Caribe parecía destinado a estrellarse con las comparaciones, pero él logró eliminar cualquier resistencia con sus letras más “sexys que vulgares” y el “sueño” de alcanzar el éxito, que no la fama. Ha hecho de sí mismo una marca capaz de romper las barreras lingüísticas, porque como explica a El País en conversación telefónica desde Miami: “Mi reggaeton está dirigido al mundo”.

La música, su prioridad

Como sucede a veces, su luz emergió de la ruina. Nació en un hogar de clase media sin embargo, la estabilidad económica duró poco. Un mal negocio de su padre llevó a la familia a tener que cambiar su ritmo de vida. Mostró interés por la música a los 14 años, pero no fue hasta cinco años después, mientras vivía en Nueva York, que se dejó contagiar por el hip hop, el break dance y los ritmos urbanos. Estudió negocios internacionales y comunicación social, pero se dio cuenta de que lo suyo era la música. Y así, grabando en estudios caseros llegó su primer gran hit “Yo te lo dije”. Y con él la retahíla de oportunidades.

Aunque parezca que en la última década el reggaeton está de moda hasta el punto de contar entre sus adeptos a Shakira, Ricky Martín, Enrique Iglesias y Luis Fonsi, para J Balvin esta música es “parte de la cultura”. “Llegar hasta este punto”, añade, “ha sido un proceso largo. El reggaeton es lo que la gente quiere escuchar”.

En cuanto al debate abierto sobre los mensajes misóginos que invaden este género J Balvin -que ha colaborado con Justin Bieber, Pharrell Williams, David Guetta, Daddy Yankee y Pitbull-, prefiere no entrar. Mucho menos cuando se le pregunta por la polémica que generó el tema “Cuatro babys”, de su colega y compatriota Maluma. “Cada quién representa la música que quiere. Es difícil controlar lo que hacen los demás. No me interesa juzgar lo que hace Maluma. Para mí la música es como las películas cada una tiene su temática”, sentencia.

Voces femeninas,

el lado flaco

Más allá de la rampante misoginia de las letras y videos musicales, este género deja poco espacio para las voces femeninas. Y el colombiano lo sabe. “Sería buenísimo que hubiera más mujeres cantando reggaeton. Hay que apoyarlas en todo lo que se pueda. Ivy Queen ha abierto mucho camino. También está Karol G. Pero sí, sin duda alguna hacen falta más mujeres”, añade.

Con 32 años J Balvin dirige su consagración como gran exponente de la música urbana y lo hace “con los pies en la tierra”. “Trabajo mucho. No es fácil, hay que hacer muchos sacrificios”, reconoce él que hace unos años sufrió una fuerte depresión que lo llevo a no querer salir de casa. Ahora, más maduro, reflexiona sobre lo que le transmitió una vez el también cantante Pharrel Williams: “Me dijo que una cosa es ser famoso y otra sentirse así, porque creerse célebre no ayuda. Yo no me percibo así”. Menos después de haber sufrido un accidente aéreo en Bahamas en agosto pasado. “Te das cuenta de lo frágil que es la vida. De que puede cambiar en un segundo”, confiesa.

En la cima

Este colombiano, que en 2017 ha logrado posicionar cinco temas en lo más alto del Hot Latin Songs de Billboard, no solo reina en el reggaetón. Este año también ha sido el primer latino en ser nombrado embajador de la semana de la moda masculina de Nueva York, y no descarta la idea de llegar a ser director creativo de alguna firma. El cine también llama a su puerta y a él le gustaría participar, aunque sea en haciendo un pequeño cameo, en la siguiente cinta de la saga A todo gas. J Balvin, el chico del que todo mundo habla, es consciente de que el planeta es grande, pero él lo tiene en sus manos.