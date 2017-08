La belleza de la cordillera y el estrecho de Magallanes se unen en la exposición “Retornos”

La cordillera de los Andes y el estrecho de Magallanes se unen en la exposición pictórica “Retornos” del artista visual magallánico radicado en Santiago, Carlos Riquelme Navarro, quien regresó a Punta Arenas para presentar su trabajo, en el espacio cultural La Idea (calle Mejicana Nº 252). Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 16 a 20 horas.

La muestra está compuesta por 25 piezas, en donde las obras están hechas sobre vidrio, pero por un solo lado. Si bien se puede apreciar una gran cantidad de paisajes, también es posible encontrar cuadros abstractos. Esto responde a la forma de trabajar del pintor, ya que busca entregar variedad y a través de ello mantiene el interés, como también la alegría en su trabajo. De igual forma, plasma las diferentes etapas por las cuales ha pasado, distintas ideas, estados de humor y lugares, por lo mismo existe una gran variedad en la exhibición.

“Retornos” responde al regreso del artista a Magallanes y gran parte de los cuadros fueron realizados en 2017, pero los demás los elaboró en el año 2016. Según explica Riquelme, el tiempo de realización de una pieza es variado, depende de la complejidad de la obra y el tamaño. Sin embargo, una creación “estándar”, podría llegar a terminarla en un día.

La exposición fue inaugurada el jueves 17 de agosto y se mantendrá en el espacio cultural La Idea, hasta el 30 de agosto.

“Después de alejarme de la zona en 2012, pasaron cinco años en que no llevé a cabo ninguna exposición. Este año, radicado en Santiago, he vuelto a exponer en dos ocasiones, ambas en el Barrio Italia. Para octubre está contemplada otra muestra en Boulevard Alameda 333. Por su parte en Punta Arenas no he realizado una exposición desde el 2011. He estado yendo constantemente a mi ciudad y en diciembre presenté allí mi libro de poesía ‘Ropa Tendida’, pero ya era hora de volver con mi pintura. Lamentablemente no puedo presentar en esta muestra cuadros de gran formato debido a las condiciones de traslado, pero este conjunto de cuadros, creo logrará mostrar algo del trabajo que estoy desarrollando actualmente”, concluyó Riquelme.