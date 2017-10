La cantante magallánica que busca encandilar al viejo continente con su talento

– Camila Ferrada tiene 26 años y partirá a Alemania a perfeccionar su talento.

Estudió en el British School, posteriormente intentó estudiar Derecho en la Universidad Mayor de Santiago, sin embargo, su sueño siempre ha sido convertirse en una cantante lírica de renombre mundial, por lo que decidió alejarse del estudio de las leyes del país. Ella es Camila Ferrada Morales, una joven de 26 años, nacida en Punta Arenas y que se dedica al canto lírico. Actualmente estudia en la Escuela Moderna de Santiago, donde se prepara para un concierto que ofrecerá el 27 de noviembre en el Teatro Municipal de la capital regional y además alista sus maletas para emprender rumbo a Alemania durante el próximo verano.

La música sonaba fuerte durante su infancia, distintos géneros musicales se escuchaban en su casa de Punta Arenas, lo que fue poco a poco haciéndole sentir un gran aprecio por este producto cultural. Sus primeras escaramuzas las daba en la ducha, en la calle y hasta soñaba que estaba cantando. El gusto por el canto llegó a tal punto que comenzó a inscribirse en diversos shows y a tomar actividades extraprogramáticas en su colegio de formación, lo que la llevó a enamorarse del canto completamente.

“Desde muy pequeña me ha gustado la música, porque me llamaba mucho la atención desde que tengo uso de razón, en mi casa se escuchaba todo tipo de música, pero a mí siempre me encantó andar cantando por todos lados y haciendo shows en cuanto se me daba la oportunidad. Me metí a distintos talleres de flauta, y de folclore, por lo que ahí me interesó más el tema de la música, aunque hubo un momento de mi vida que lo dejé, pero después de pensarlo lo retomé a los 15 años y de ahí nunca más lo solté”, comenzó recordando Camila.

El viaje

Como artista magallánica, comenzó a tener gran influencia por el folclore argentino, lo que ella siente que fue un puntapié inicial muy fuerte en lo que iba a ser su vida después. “Cuando llegué a Santiago, me di cuenta de que lo que nosotros escuchamos en Punta Arenas está súper influenciado del folclore argentino y agradezco mucho que haya sido así, porque encuentro que en términos musicales es mucho más rico. Al llegar aquí me di cuenta, que el santiaguino está más influenciado por la zona centro y no es por mirar al menos la música nacional, pero me gusta mucho más la música argentina y eso es precisamente porque estamos más pegados a ellos que al resto de Chile”, explicó la artista puntarenense.

Camila ahora se encuentra en Santiago, realizando clases particulares a personas interesadas en el canto lírico, también se sigue preparando para ese concierto que ofrecerá en Punta Arenas y además está tomando todos los días clases de alemán, ya que ella comenta que el hecho de aprender bien varios idiomas, va a ser que el canto lírico se note aún más profesional.

“Llevo estudiando canto lírico unos ocho años, son cinco lo que es la carrera en Santiago, mientras que aparte de eso yo tomaba clases particulares de canto. Yo he tenido que estudiar otras cosas en relación al canto lírico que la gente no sabe; tocar piano, aprender otros idiomas por su fonética, ya sea el alemán, francés, italiano e inglés”, remarcó.

El próximo mes de enero, Camila Ferrada tomará su maleta cargada de sueños para emprender rumbo hacia Alemania, donde pretende aprender de los mejores del mundo en esta disciplina, quedarse varios años en Europa e intentar volver a Chile, en especial a Punta Arenas, consagrada como una cantante de renombre internacional. Camila señaló que se va porque en Chile no hay campo suficiente para todo lo que es la ópera, por lo que le obliga a viajar para aprender más y finalmente consolidarse.

“Busco lo que no hay en Chile. Aquí no hay campo, es un mundo muy desconocido y la gente va poco a la ópera. Entonces hay que estar muy firme para estar en ese mundo; yo quiero ir a Alemania y estudiar con los grandes exponentes de allá; tal vez volver a Chile con más herramientas para entregar y volver ojalá a Punta Arenas que es mi sueño, para empezar a trabajar desde abajo para que esto sea más masivo”, relató la artista magallánica.