“La cultura necesita el apoyo del público”

– En el marco del Festival Cielos del Infinito, se presentó en las calles de Punta Arenas con sus propuestas urbanas “Pirlin” y “Hombre Verde”, logrando llamar la atención y la participación del público.

Durante esta semana el actor español, Adrián Schvarztein revolucionó las calles de Punta Arenas con sus intervenciones en Avenida Colón con Bories, presentando sus personajes “Pirlin” y “Hombre Verde”, respectivamente. Con 20 años haciendo que las personas participen de sus presentaciones, el realizador europeo su apreciación sobre la región y el Festival Cielos del Infinito, ya que en el marco del encuentro artístico llevó a cabo sus espectáculos callejeros.

– ¿Cómo se gestó la creación de “Pirlin” y “Hombre Verde”?

– “‘Pirlin’ tiene un inicio muy divertido. Dos chicas me dejaron plantado en un restaurante de Italia, en el lugar había libros, entonces cogí uno y en uno de ellos encontré a este personaje que básicamente es un ‘estúpido’, pero es una persona impresionante que lo único que deseaba era traer alegría al pueblo. Observé unas imágenes y me dije ‘éste se parece a mí’, entonces empecé a investigar un poco más sobre lo que significaba, y descubrí que era como el loco de la ciudad, la gente lo invitaba a beber y él contaba historias, etc. Entonces mi objetivo era ése: traer alegría. En el caso de ‘Hombre Verde’ es algo que hago hace mucho tiempo, creo que es mi primer espectáculo, hace más de 20 años. Lo he realizado por todo el mundo, es un ‘clown anárquico’ y su locura contagia al público, es simple pero significativo, además de gracioso”.

– ¿Consideras que el público magallánico es más tímido que otros para participar de estas intervenciones urbanas?

– “No, la verdad no lo aprecio así. Mi experiencia, justamente al ser una propuesta sin palabras, me ha permitido viajar por todo el mundo, el público es igual en todos lados. Considero que naturalmente son reacios, pero es mi trabajo descubrir cómo es cada uno y sacar a relucir todo lo que estás guardando, crear la generosidad del público, sea donde sea y naturalmente, a pesar de que somos todos iguales, la diferencia es el tiempo que se logra hacer partícipes a todos. Pero todos tenemos las mismas necesidades y nos reímos de las mismas cosas. Eso hace que no haya diferencia. Yo estuve con el ‘Hombre Verde’ en unas islas del Pacífico, en la república de Vanuatu, donde realmente aprendí que somos todos igual, estoy hablando de tribus que aún van desnudas a cazar y siguen sus vidas con costumbres milenarias. Por eso estoy muy entusiasmado con los pueblos originarios de la zona, que se parecen mucho, entonces hay lugares en el mundo que todavía son así”.

– ¿Qué te parece que iniciativas como Cielos del Infinito haya logrado mantener la atención del público en la cultura y el arte durante varios días?

– “La gente y sus necesidades básicas son la cultura, educación, sanidad, trabajo, vivienda y alimentación, obviamente, no hay muchas más. Siempre se vela mucho por las demás, pero siempre se deja al final la cultura y olvidamos que es una necesidad básica, por lo tanto si queremos gobernar bien, y esto se lo digo al señor alcalde que debería pagar el sueldo de los profesores, debemos cumplir estas necesidades básicas. Los jóvenes deberían saber perfectamente quiénes fueron los primeros habitantes de la zona, lo que realmente hizo José Menéndez y muchas otras cosas. Para que vivamos bien, debemos invertir en esas necesidades básicas, lo cual significa que este festival de cultura, que es para todos y que llena los recintos con público de todas las edades, debe continuar, es fundamental que siga y debe ser siempre prioridad. Podemos poner muchos monumentos y crear muy bonitas plazas, etc, pero lo que más necesitamos es cultura. Veo que desgraciadamente el mundo está dejando de lado un poco ésta parte tan humana, creo que nosotros como artistas debemos luchar para que no se pierda y a veces debemos hacer trabajos interesantes, para cautivar a los interesados y así cumplir la necesidad de las personas por expresarse. La cultura necesita el apoyo del público”.