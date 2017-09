La música dominará la cartelera del Dreams en octubre

El Hotel Casino Dreams para cada mes programa una parrilla artística con el fin de entretener a la clientela que los visita los fines de semana. Octubre no será la excepción y los espectáculos estarán dominados por el género musical, con presentaciones que se realizarán en el escenario del bar Lucky 7, después de las 23,30 horas. Los interesados en ingresar deben pagar la entrada general al recinto.

El viernes 6 de octubre, la primera en hacer cantar al público será Daniela Castillo, quien ofrecerá un concierto que repasará sus grandes éxitos, pero también dejará espacio para lo nuevo, especialmente para el single “Una vez más”. Al día siguiente será el turno del Tributo a Los Nocheros, los imitadores del grupo trasandino lograron la fama en el programa “Yo soy”, presentado por el canal Mega. Miguel, Esteban, Ignacio y David son los integrantes de este grupo que se presenta bajo el nombre de “Somos” y actualmente están catalogados como el tributo oficial. El domingo el grupo Frontiers vuelve a Punta Arenas para presentar todos los éxitos de Journey. Este grupo de chilenos lleva más de doce años tocando juntos y como siempre, entregarán al público un concierto cargado de canciones como “Don’t stop believin”, “Wheel in the Sky” y “Open arms”. A ello se sumarán algunas sorpresas con temas ochenteros de otras bandas.

El viernes 13 de octubre, “Era casada” será una de las canciones que podrán ser escuchadas, ya que el cantante nacional Leo Rey retorna a la capital regional de Magallanes para promocionar su disco “Volver a empezar”. A pesar de lo anterior, de igual forma el artista interpretará éxitos como “Quiero ser más que tu amigo”, “Es el amor”, “Como la lluvia” y “Amor sobre cuatro ruedas”. Para la siguiente jornada, Daniel Vilches junto a Marlen Olivari y Beatriz Alegret, revolucionarán al público “Con el voto a dos manos”. El humorista señaló que el nuevo show trata del debate presidencial de tres candidatos (él, Marlen y Jimmy Guti), donde Alegret es la moderadora. “Es un libreto muy contingente donde la risa está asegurada, como también la sensualidad, el canto y el baile de Marlen Olivari”, acotó Vilches.

Para el 20 del mismo mes, Daniela “Chiqui” Aguayo estará una vez más en Punta Arenas con su rutina “Saca la ‘Chiqui’ que llevas dentro”. El sábado 21, las españolas de Ella Baila Sola, serán las encargadas de entregar la primera cuota de romanticismo en el Hotel Casino Dreams, el cual será predominante los últimos días del mes. Sin embargo antes de ello, +Ska, el jueves 26, en víspera de feriado, se presentará para interpretar los mayores éxitos de las grandes bandas de este movimiento musical nacido en los años 50 en Jamaica, tales como Chico Trujillo, la Floripondio, Los Fabulosos Cadillac y Los Auténticos decadentes.

El viernes 27 de octubre Andrés de León arribará a la capital regional de Magallanes, para compartir con el público su tour “20 años”. Con 42 años de vida, un look renovado y un gran éxito de sus últimos sencillos “Para encontrarte” y “Dime ahora”, y sonando fuerte en el ambiente radial del país, el afamado cantante, compositor y productor musical chileno, promete una gran presentación con canciones como “Mi loco amor de verano”, “Y llegaste tú” y “Siempre te amé”. Para finalizar, el sábado 28, el italiano Paolo Meneguzzi también llegará a Punta Arenas para celebrar sus 20 años de trayectoria. Según lo explicó el propio artista, “habrá una gran oportunidad de recordar las canciones que hice hace tanto tiempo, que fueron éxitos acá en Chile, para revivir los primeros amores y los recuerdos de la adolescencia, además de cosas nuevas en mi carrera”.

Centro de eventos

El Hotel Casino Dreams de igual manera lleva a cabo presentaciones en su centro de eventos, ubicado en el segundo piso del recinto. Para octubre quien ocupará las dependencias será el afamado comediante argentino, Jorge Alís, quien llegará con su nueva rutina “No lo dije, lo pensé”. El espectáculo se realizará el lunes 9, a partir de las 20 horas. Las entradas están a un precio desde los $8 mil y pueden ser adquiridas en las boneterías del recinto o través del sistema www.ticketpro.cl.

“No lo dije, lo pensé” es un show que busca ir más allá del stand up, con una puesta en escena renovada. Con una mirada mordaz, Alís abordará temas como la salud, educación, inseguridad, política y sexo.

