“La palabra es el material más importante, perdurable y definitorio que puede tener una época y una sociedad”

El poeta nacional y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Juan Antonio Massone del Campo, realizó una charla en el acto de premiación del Concurso Literario para la Tercera Edad “Rosa de Amarante”, organizado por la Agrupación Plumas Literarias. El profesor de Castellano y magíster en Literatura expuso en el Teatro Municipal “José Bohr” sobre sus ideas con respecto a la palabra como experiencia de aventura y autoconocimiento.

Massone es autor de poemas como “Las horas en el tiempo”, “Poemas del amor joven” y “Pedazos enteros”. También es el creador de ensayos como “Pepita Turina o la vida que nos duele”, “De abismos y salvaciones” y “Humberto Díaz Casanueva (1906-1992)”, entre otros.

El Magallanes conversó con el escritor sobre la importancia de la escritura y su percepción sobre la realidad chilena respecto a ello.

– ¿Me puede decir cuál es su visión respecto a la literatura?

– “La escritura nació hace muchos siglos y desde ese entonces ha registrado la memoria humana, partiendo en un formato que utilizaba la piedra, pasando al uso del libro y ahora aprovechando la digitalización y los avances tecnológicos. Sin embargo, esos son formatos, lo que importa es la palabra como una expresión genérica de una lengua que recoge la experiencia humana, que la registra, expresa, comunica y comparte con los demás. Entonces la importancia de todo esto es que el lenguaje es la expresión más alta de una cultura porque ahí está la memoria, los vínculos, la imaginación y el salto al infinito”.

– ¿Cuál es su opinión sobre el ambiente literario en Chile?

– “Es muy amplio, en algunos lugares trabajan con una gran conciencia de la significación de lo humano como experiencia y como historia, en otros probablemente están más disgregados y en fin se manifiesta un trabajo más singular, más específico, porque dentro de los géneros literarios está el dramático, ensayo, etc. Algunos escriben sobre el presente, el futuro, etc. Con ello dicho es muy difícil unificar todo bajo una percepción. Hoy día el escritor se enfrenta a dimensiones insospechadas, hace algunas décadas era muy difícil que a uno lo vinculen con el mundo, ahora eso no es así. Hace unas semanas envié unos textos a España, al día siguiente estaban publicados y traducidos al italiano, yo no pedí nada de eso, todo lo ofrecieron y lo cumplieron. Aquello era insospechado antiguamente, son dimensiones diversas. Lo importante es que estamos en el enfrentamiento de la rapidez tecnológica que evoluciona no sólo en el formato digital, sino que va imponiendo una forma de organizar y vivir el mundo. La complejidad humana no puede tener esa velocidad, ese desajuste es el profundo malestar de nuestra cultura”.

– En muchas otras disciplinas se usa la literatura para hacerse entender, ¿qué le parece a usted esa situación?

– “Las fronteras en donde se incorpora la palabra literaria se han expandido, se incluyen nuevos actores socioculturales, de cualquier disciplina se pueden coger elementos para ser incorporados. Pero para que sea literatura no basta que tenga un formato determinado, la literatura lo determina el hervor que lleva esa palabra desde un sujeto que está vinculado a una cultura, a una sociedad, porque sino se transforma en un catálogo y eso no es literatura. No todo libro es literatura, dejando fuera el prejuicio de que los libros sin ser literatura no son interesantes. Los textos de estudio no son literatura, pueden tener fragmentos, pero como tal no lo son, sólo hay literatura cuando hay una creatividad expresiva”.

– Sin embargo acuden a estas técnicas para expresarse mejor y tener más llegada con el público.

– “Eso es otra cosa, eso se llama astucia literaria, astucia comunicativa, pero eso no lo vuelve literatura”.

– En nuestra región se realizan muchos talleres y numerosas personas lanzan libros. ¿qué le parece que se impulse esto?

– “Me parece extraordinariamente importante que se anime a la gente a la escritura, al uso de la palabra, a la experiencia de la palabra, porque la experiencia nos otorga la conciencia. Por otro lado, hay muchas personas que tienen profunda necesidad de compartir lo humano con los demás, porque la palabra es vinculante, intergeneracional, es el material más importante, perdurable y definitorio que puede tener una época y sociedad. Se pueden caer todos los edificios, pero si existe animadamente el cultivo de una lengua, eso puede reconstruirse como cultura. En cambio, si dejan de existir los hablantes se acaba el pueblo. Entonces fomentar la lectura, la escritura, el uso de la palabra y el ponerlo en común me parece que es una acción, un gran respiradero social y cultural”.

– ¿Con la literatura también se plasma la identidad de una zona?

– “Indudablemente. Sin embargo, entendiendo que una identidad nunca está hecha y siempre va recibiendo aportes. Pero desde un fondo de memoria y un trasfondo de la historia, toma relevancia porque contribuye al desarrollo de la identidad”.