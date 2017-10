Legendario rockero Tom Petty se encuentra con muerte cerebral

El legendario rockero Tom Petty permanece internado en Santa Mónica Medical Center tras sufrir un ataque cardiaco, la noche del domingo en su casa de Malibú, 50 kilómetros al oeste de Los Angeles (EE.UU).

Un reporte de CBS News en primera instancia señaló que el músico había fallecido, de acuerdo a datos entregados por el Departamento de Policía de Los Angeles. Sin embargo, el portal TMZ y la misma Policía, aclararon que el intérprete permanece aún con vida, aunque con muerte cerebral y sin soporte vital.

El medio especializado detalla que la familia del músico no espera que su vida se prolongue más allá de este lunes, ya que está con orden de no resucitar y un capellán fue a visitarlo a su habitación, por lo que se asume que recibió la extrema unción.

El mismo portal relató que el famoso músico fue encontrado inconsciente y sin respirar, pero posteriormente los médicos del Hospital Ucla de Santa Mónica lograron que recobrara el pulso.

Las fuentes de TMZ plantearon que Petty fue conectado a sistemas de soporte vital, aunque posteriormente el músico no presentaba actividad cerebral y que se decidió desconectarlo del soporte vital.

La tarde de este lunes, después de que múltiples medios habían publicado notas sobre el fallecimiento de Petty, la Policía de Los Angeles desmintió los primeros reportes erróneos que confirmaban la muerte del artista.

El artista recibió este año el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los Premios Grammy.

Petty, de 66 años, fue una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como “Tom Petty & the Heartbreakers” (1976), “Damn the Torpedoes” (1979), “Full Moon Fever” (1989) o “Wildflowers” (1994).

Petty se encontraba de gira este año con un tour con el que celebra los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers.

La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (EE.UU.) y recientemente había pasado por el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Angeles, donde Petty actuó tres noches.

Relacionado