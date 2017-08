Llega a España documental chileno sobre la explotación de adultos con Down

El documental chileno “Los niños”, que denuncia las condiciones salariales de trabajadores con síndrome Down, se estrenará en España el 1 de septiembre próximo, en el festival canario Cine+Food, informaron ayer los organizadores.

Su directora, Maite Alberdi, ganó el Premio a la Mejor Dirección Femenina en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam de 2016, considerado el más importante del mundo en su género.

La cinta, que se verá en un ciclo dedicado al cine chileno, se centra en un grupo de adultos con síndrome de Down que cobran salarios más bajos por hacer las mismas tareas que otros trabajadores sin minusvalías psíquicas.

Tuvo tal impacto social, que nuestro país ha impulsado “un cambio de legislación” para proteger a las personas con Down, explica el comunicado.

En esta ocasión, el ciclo de cine chileno se abrirá el 31 de agosto con “Neruda” (2016), una película de Pablo Larraín sobre la huida al exilio del poeta chileno en 1948.

Completan la muestra “Rara” de Pepa San Martín, que gira en torno al mundo interior de la hija de una pareja lesbiana, y el documental “Las plantas” de Roberto Doveris, sobre una joven que ha de hacerse cargo de un hermano en estado vegetativo.

Cooperativa