Los contrastes del Festival Folclórico en la Patagonia

Lo bueno

Un lugar de trabajo: Poco es sabido por el público, que las personas que trabajan en medios de comunicación deben adaptarse a las circunstancias de los eventos que se cubren en términos noticiosos. Es indudable que existen sus ventajas, pero también hay momentos adversos.

En los grandes eventos todo debe ser perfecto, la seguridad y aspectos técnicos son lo primordial, la comodidad y felicidad del público es vital y los espacios para los artistas y trabajadores que dan vida a la actividad deben ser propicios. Sin embargo, ¿qué hacemos con los representantes de los medios de comunicación? Resulta que no muchos se preocupan por aquel detalle y simplemente realizan una adaptación improvisada para que los medios de comunicación trabajen, vale decir un lugar donde escribir, hacer entrevistas y evitar morir en el intento, debido al frío o el estrés que se genera porque el internet no funciona para despachar.

La situación se había vivido en versiones anteriores del Festival Folclórico en la Patagonia, generando la molestia de los representantes del sector. Sin embargo, este 2017 la sala de prensa brilló por ofrecer un espacio adecuado, baño e internet propio. Hasta cocina tenía, realmente un acierto, que hizo el trabajo más fácil.

Talento joven: Todo encuentro musical, por más famoso y estable que sea, necesita de un recambio generacional, especialmente en los artistas invitados. Este 2017 destacó la presentación de los Santurrones de la Cueca, quienes cautivaron al público con su cueca brava y urbana. Tanto fue el éxito y entusiasmo del público, que los espectadores bailaron sin importar nada y exigieron la entrega de El Ovejero, junto a otra interpretación sobre el escenario. Nada mal para un grupo de jóvenes que se presentó justo antes del “Chaqueño” Palavecino.

Espacio estudiantil: Al igual que el año pasado, este 2017, los ganadores del Festival Folclórico Estudiantil, tuvieron la oportunidad de presentarse sobre el escenario más grande de Magallanes, marcando así una participación que pocos logran y muchos sueñan. El entregar tal oportunidad y valorar el esfuerzo que hacen los jóvenes, es algo que los estudiantes valoran y el público respeta, por lo mismo en las tres veladas escucharon atentamente lo que los escolares tenían que entregar sobre el escenario. El momento de su presentación además fue propicio, que no pasó más allá de las 22 horas, y no duró más de 45 minutos.

Sin madrugar: Antiguamente el Festival Folclórico en la Patagonia finalizaba a altas horas de la madrugada, generando consecuencias a día siguiente en varios espectadores y trabajadores e incluso artistas. Con el cambio de las épocas, el concluir tarde fue un problema, ya que los artistas terminaban cantándole a las sillas y los medios de comunicación no podían cubrir la totalidad del evento. Por lo mismo, el hecho de que este 2017, el encuentro musical no haya sido más allá de las 2,30 de la madrugada, fue beneficioso para un gran grupo de personas, quienes pudieron descansar tranquilamente o llegar a una hora prudente a la fiesta en donde lo estaban esperando.

Lo malo

Un mal momento: El grupo Taller Alturas fue una de las agrupaciones regionales que más éxito logró en el encuentro musical, tanto así que “Ovejero”, “Ñandú” y otra canción exigió el público, mientras los ovacionaban de pie. El único problema fue el horario, los músicos magallánicos arribaron al escenario un poco después de las 20,30 horas, justo en el momento en que las personas recién estaban llegando al recinto. Por lo mismo, los encargados del “Canto a Magallanes”, debieron interpretar sus reconocidas piezas musicales, los primeros 45 minutos, ante no más de 200 personas. Una decepción para un conjunto de tal trayectoria y llegada con el público, que quizás habría sido mejor programar su presentación en otro horario.

Una mala elección: El humorista argentino Beto Moya no logró congeniar con el público, la gente no entendió mucho sus chistes y directamente no se rió con su rutina. Tanto fue el fracaso, que no siendo tan tarde, alrededor de las 22,30 horas, muchos niños y hasta jóvenes estaban durmiendo en sus asientos, los otros que no logran conciliar el sueño tan fácil, decidieron ir a comer o al baño. Lo concreto es que el show de comedia no fue un acierto y será necesario analizar la traída de estos artistas, tipo apuesta, para las próximas ediciones.

Que cante Puerto Montt: “¡Que cante Puerto Montt! ¡Que cante Puerto Montt!” se escuchó en la noche de cierre del 37º Festival Folclórico en la Patagonia. La canción de Patricio González y el grupo Los Trinos “Nosotros no somos ná”, representantes de Puerto Montt, obtuvieron el Ñandú a Mejor Intérprete, pero los espectadores los querían como ganadores. Sin embargo, el premio mayor fue para “Alayala Don Alberto”, tema de Raúl Salinas e interpretado por Marcela Moreira.

Los asistentes al show escucharon con respeto a los ganadores, pero exigieron la presencia en el escenario a los representantes de la Región de Los Lagos. Ante la insistencia, los animadores no supieron bien que hacer, pero finalmente optaron por no dejarlos tocar, por órdenes de la producción. Así lo confirmó el encargado, Lorenzo Marusic, quien en su momento consideró la acción como una falta de respeto para los intérpretes triunfadores.

Algo para el recuerdo: Si bien el Festival Folclórico en la Patagonia destacó por su sello regional e interés por reducir costos, muy probablemente no quede en la memoria de los magallánicos, ya que no se presentó ningún artista de enorme fama que deje boquiabiertos tanto a los fanáticos de la música, como también a los medios de comunicación y público en general. Faltó una presentación que, con el paso de los años, vuelva a la memoria de los espectadores y digan “¿recuerdas cuando este gran artista vino hasta Punta Arenas para presentarse en el Festival?”.