Los desafíos de preservar el patrimonio cultural de los pueblos originarios de Magallanes

reconocimiento “Tesoros Humanos Vivos”, iniciativa de la Unesco y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para poner en valor a cultores y comunidades ancestrales de Chile.

– Sobre los pueblos originarios de Magallanes, ¿se salvaguarda realmente el patrimonio de ellos?

– “Consideramos que la memoria de ellos está bien salvaguardada. Tenemos mucho respeto por el patrimonio monumental, pero no por el patrimonio invisible, como la lengua o los modos de ser; tal vez a eso no le tenemos respeto porque no lo conocemos. He trabajados dos temas a lo largo del tiempo que me han interesado mucho, ya que creí descubrir que ellos habían descubierto algo muy atípico para la humanidad. En primer lugar la arquería de los selknam, puesto que eran descubridores e innovadores; eran para mi gusto muy inteligentes. Ellos inventaron un sistema de hélice extremadamente aerodinámica, por la razón de que tenían que trabajar en contra del viento y tenían que ser muy certeros. El segundo tema es la alta costura de los tehuelches. Ellos inventaron un patrón de corte casi industrial; unían pieles de un modo tal que podían crear un capa hasta el infinito. Lo que trato de decir, es que yo respeto la inventiva de estos pueblos, ellos tuvieron importantes cambios a lo largo del tiempo. A nosotros el pasado nos parece que hubiese estado congelado, y nosotros estudiamos la cultura material y ésta revela cambios. La pregunta es por qué se produjeron esos cambios y qué otros cambios consecuentes tuvieron. Es difícil responder con la pura materialidad. Son temas muy específicos, pero que tienen que ver con el pasado y en qué medida estamos preocupados o hemos salvaguardado el patrimonio de los pueblos originarios. Yo creo que se salvaguarda en la medida en que lo conozcamos. Lo respetamos en la medida de que lo podamos conocer mejor”.

– ¿Hoy en día los magallánicos sabemos poco de nuestros pueblos originarios?

-“Yo diría que el magallánico sabe poco. Se ha enfocado en particular a los selknam de Tierra del Fuego y a los rituales de los selknam. Fuimos influenciados por la obra de Martín Gusinde, porque es el primero que rescata y revela este pasado maravilloso de esta teatralidad de los selknam. Este conocimiento, que no es malo, pero ha ocultado los otros conocimientos de las otras etnias o de otras prácticas que no sólo son los rituales”.

– ¿Cuánto nos debiese aportar la cultura de estas etnias en nuestra sociedad?

– “Yo creo que mucho. El pasado es como un cubo: poderoso, potente y grande. Nosotros vivimos en una superficie de ese cubo. Cada una de las personas que vivió aquí en el pasado, era alguien que recogía cosas de su entorno como lo hacemos nosotros. Cada sitio arqueológico es un resumen del ambiente, es la vida de sus humanos pero también es la vida del ambiente que ellos recolectaron. Podemos obtener muchísima información de ese pasado”.

– A raíz de la conformación de la identidad magallánica y la relevancia que tuvieron los chilotes y croatas en nuestra región. ¿Se valora poco el aporte de las culturas que aquí estuvieron antes?

– “Este fenómeno ocurre porque es más barato, es más barato conocer la cultura chilota actual o lo croata que la cultura de los pueblos originarios, ya que está perdida en restos materiales arqueológicos. Es como si nosotros quisiéramos conocer la cultura chilota no vamos a la materialidad de ellos, vamos directamente a preguntar o vamos a Chiloé. En cambio conocer el pasado de los pueblos originarios, de lo que hicieron y de cómo vivieron acá, es arqueología y eso es caro. Requiere de estudios científicos más acabados”.

– ¿Debiese haber una política regional consistente para conocer más sobre nuestros pueblos originarios?

– “Yo creo que los esfuerzos se han hecho desde la creación de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena); la pregunta es si debemos desviar recursos importantes de índole cultural al estudio de estas etnias. Yo sé que ha habido intentos como de Oscar Aguilera y de los hermanos Tonko de las comunidades kawésqar para preservar la lingüística de estos pueblos. Hoy en día estamos lleno de nombres como Ultima Esperanza o Puerto Edén, son todos nombres ‘blancos’. Este es el primer intento por hacer etnografía para conocer los nombres originales y eso era un paso importante. No sé en qué habrá quedado ese proyecto”.

-¿En los colegios de Magallanes se debiese aplicar el conocimiento de las lenguas de los pueblos originarios?

– “No eran lenguas escritas, quizás se debería hacer algo con la fonética, pero una lengua es una concepción del mundo. Por lo que cualquiera sea, siempre es bueno aprender otra lengua; que uno privilegie el inglés por términos económicos es otra cosa, pero por lo menos deberíamos aprender algo de ellos. Vivimos en una época en donde estamos preocupados de la eficiencia del currículo y veo difícil que a alguien le interese desarrollar lenguas, como el latín, que son lenguas que no van a tener un destino comunicacional”.