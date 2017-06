Los éxitos de Creedence en el Dreams

En el Hotel Casino Dreams esta noche después de las 23,30 horas, en el escenario del bar Lucky, se presentará la banda nacional Revival, liderada por Hugo Martínez, quienes ofrecerán un reconocido tributo a Creedence Clearwater Revival.

El frontman tendrá la tarea de interpretar a John Fogerty, al cual ha caracterizado desde el año 2008, en los diversos recorridos que ha realizado la agrupación por el país. Lo mejor del rock and roll se hará presente en Punta Arenas con temas como “Have You Ever Seen the Rain?” y “Proud Mary”, entre otros, que seguro emocionarán a varios con inmejorables recuerdos de los años ’70.

Quienes deseen presenciar el espectáculo podrán hacerlo adquiriendo la entrada general al casino.