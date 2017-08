Los “Masones y libertadores” de Waldo Parra estarán hoy en librería Qué Leo

La influencia de la masonería en la conformación de la República de Chile y de Latinoamérica en general es la base con la que el escritor Waldo Parra ha conformado su trilogía “Masones y libertadores”. Hace una década más o menos, e inspirado por el fenómeno de “El Código Da Vinci” del autor Dan Brown, este abogado, doctor en Derecho, se motivó para dar a conocer este mundo, que siempre da la impresión de permanecer alejado del ojo público y con una serie de mitos a su alrededor.

Pero su pretensión no fue la de concebir un libro de historia propiamente tal, “además no me sentía con la autoridad para hacerlo”, apunta. Por eso optó por escribir una novela histórica, muy emparentado con el estilo que ha hecho famoso, en el último tiempo, a Jorge Baradit.

“De un tiempo a esta parte han surgido muchos libros que tratan de difundir el lado B de la historia, aquella que no es la oficial, ni sale tan recurrentemente en los libros. Y a veces la historia es muy sesgada porque siempre la escriben los vencedores, entonces ha pasado un poco eso con nuestro proceso de independencia. Aparecen ciertos actores muy nítidamente y otros más difuminados, ensombrecidos así como personas e instituciones de las que no se tenía muy clara su participación, una de ellas fue la masonería, no la chilena propiamente tal, pero sí la occidental tuvo una participación importante, especialmente la masonería inglesa. De hecho ellos motivaron en cierta medida que se produjera este proceso de independencia de estos territorios porque ellos tenían una fuerte disputa con los franceses”, explicó el autor sobre “Masones & Libertadores”.

Este desconocimiento que hay sobre la masonería es lo que Parra busca dejar de lado y hacerlo más conocido para la opinión pública, porque a su juicio, “hay muchos mitos. Cuando uno no conoce algo empieza a generar mitos: que son conspirativos, el famoso ojo, por ejemplo, que es el que está en la portada del libro. Los masones son una organización reservada, no secreta; sus ritos y procedimientos son de carácter reservado. Está muy arraigado sin embargo, en la sociedad; antes se decía que alguien era bombero, radical y masón, era muy típico”, ejemplificó.

“Masones & Libertadores” es una trilogía. El primero, publicado el año pasado, en abril, se titula “El amanecer de la República”; el segundo salió en enero de este año bajo el nombre de “El secreto de la logia” y la tercera parte saldrá el próximo año. “Esto está escrito en prosa lírica, que ha gustado por estos énfasis que pongo, pero no pretendo dictar cátedra, sino que cada uno saque su propia conclusión”, apuntó el autor. Por lo mismo, consultado sobre esta mirada crítica y despreciativa que los historiadores han dado a autores como Baradit o él mismo, Waldo Parra replica: “Los historiadores han fallado en dos cosas, uno en no abordar estos temas, y si no lo hacen ellos, uno legítimamente puede hacerlo, además eso genera un desafío para ellos; y lo otro es que lamentablemente, los libros de historia y científicos, son muy fomes”.

Los detalles de este libro y su proceso de elaboración podrán conocerse hoy a las 19 horas en un conversatorio que Parra realizará en la librería Qué Leo, ubicada en Errázuriz 932. El autor además estará mañana en el Colegio Miguel de Cervantes, donde además de revelar este tema, seguramente aprovechará de contar, dada su privilegiada memoria, sobre sus años como estudiante de enseñanza básica en Punta Arenas, ciudad a la que retornó después de 45 años para hablar de esta trilogía y compartir un agradable momento con los lectores magallánicos.