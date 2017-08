Luciano Pereyra y el humor de Colivoro, Agüero y Manquemilla y Los de la Isla cerrarán la fiesta musical

El encuentro folclórico iniciará su última jornada, a partir de las 20 horas. Las pocas entradas que quedan disponibles serán vendidas en el mismo recinto, a contar de las 18 horas.

Tercera noche y el término de semanas de labor para un grupo humano que dio vida a la edición Nº 37 del Festival Folclórico en la Patagonia, cuyo significado en la comunidad magallánica está ligado a la tradición, entretención, identidad regional y unión de los pueblos. La última jornada comenzará a las 20 horas, con la obertura del Ballet de Enap, para después dar paso al conjunto Voces de Aysén y el Cantar Estudiantil, que en esta ocasión tendrá a los representantes del Liceo Nobelius. Luego será el turno de la inconfundible comedia de Colivoro, Agüero y Manquemilla y Los de la Isla, quienes han recorrido el sur de Chile entregando un espectáculo con chistes y música, dedicado totalmente a la cultura chilota. Las historias, forma de hablar e interacción con el público son su sello, el cual nunca deja de lado la picardía y la influencia del “Diaublo”.

El espectáculo seguirá con el conjunto regional Huamán, la final de la competencia, y como broche de oro, todo concluirá al ritmo del cantante argentino, Luciano Pereyra, quien hizo su primera presentación en el certamen musical en el año 2006, cuando su nombre recién comenzaba a tomar protagonismo. Con trabajo y perseverancia logró ser uno de los más conocidos en Sudamérica y ahora como artista consagrado, vuelve a uno de los escenarios que atestiguó su despegue profesional.

Fiel a sus raíces, Pereyra cuenta con un estilo musical que mezcla sonidos folclóricos argentinos, como la zamba, carnavalito, valses, chacareras y baladas, para adaptarlos al romanticismo y música pop latinoamericana. Entre sus mayores éxitos se encuentran las canciones, “Seré” y “Tu dolor”. Debido a que el trasandino lanzó su disco “Tu Mano” en agosto de 2015, el show tendrá una especial dedicación a este trabajo de estudio.

El popular cantante arribó a Punta Arenas, ayer cerca de las 19,15 horas, y antes de ingresar a su habitación conversó con los medios de comunicación. “Estamos presentando y terminando la gira de ‘Tu Mano’, prontamente haré un nuevo disco que se llama ‘La vida al viento’. Estuve durante cuatro meses grabando en Miami el nuevo material, va salir en poco tiempo, así que un poco de ambos habrá en la presentación en este gran festival, donde también tocaremos todas las canciones de los discos anteriores. Tengo mucha emoción por volver al escenario, justamente ayer (jueves) tenía el presente que me dieron la primera vez que participé del festival, me acordé de ese momento, así que fue algo muy lindo. Volver a esta fiesta, en este lugar tan lejano de todo, pero tan lindo y lleno de folclore, para nosotros es espectacular. Más que expectativas tengo ansias, el público de acá siempre me ha tratado y recibido muy bien, espero estar a la altura y darle el show que esperan”, prometió el artista.

Cabe señalar que Pereyra se hizo popular en Chile, tras musicalizar la teleserie “Amanda” del canal televisivo Mega, con su tema “Vivir a tu lado”. Además, Chilevisión transmitió hasta febrero de este año la teleserie argentina “Esperanza Mía”, donde el cantante interpretó el papel del “Padre Joaquín” mostrando su veta actoral.

Las entradas para la noche final son escasas, sólo quedan boletos para tribuna, cuyo precio es de $7 mil, y podrán ser adquiridas a partir de las 18 horas, en el gimnasio Fiscal. Platea preferencial y general están agotadas.