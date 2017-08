Mago y comediante argentino Radagast presentará divertida y elaborada rutina al público magallánico

Sorprendió y cautivó al público en la última versión del Festival del Huaso de Olmué, el comediante y mago argentino Radagast está de vuelta en Chile, y con el objetivo de cumplir con las expectativas del público, se presentará hoy, a las 21 horas, en el centro de eventos del Hotel Casino Dreams de Punta Arenas. Las entradas están a un valor que parte en los $6 mil y podrán ser adquiridas en la página web www.ticketpro.cl o las boleterías del recinto.

Pero La Prensa Austral ofrece una alternativa a quienes deseen asistir a este evento, regalando 10 entradas a quienes lleguen hasta las oficinas de nuestro medio, en Waldo Seguel 636, de 11 a 13 horas.

Radagast arribará con lo último de su trabajo, con una presentación que se extiende por cerca de una hora y media, en donde mezcla de gran manera las ilusiones, trucos de magias, momentos de risa y bromas. “Yo estoy feliz y ansioso por comenzar cuanto antes esta visita a regiones, ya que me han dicho que es un público muy bueno y además exigente. En Chile me han tratado muy bien y han sido súper cálidos todos”, aseguró el artista trasandino.

Debido a la ascendente carrera de Radagast, el mago y comediante es considerado como uno de los entretenedores más trascendentes al otro lado de la cordillera. No por nada, la crítica lo ha tildado como “impresionante, creativo y versátil”, la cual está avalada por más de 22 años de trayectoria que han permitido exitosas presentaciones en España, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, siempre ganando el respeto y reconocimiento del público.

“La gracia está en que el show es más que contar chistes, es más bien una suerte de ‘entrenamiento’ donde interviene el humor, el malabarismo, la música y las acrobacias, entre otras sorpresas, todo ello acompañado por una activa interacción con la gente”, explicó Radagast.

