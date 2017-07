Marco Leal, el artista callejero que llegó a cautivar a Punta Arenas con sus zancos y elaborados trajes

Marco Leal González, mejor conocido como “René Camaleón”, de 28 años, oriundo de Concepción, se coronó como flamante ganador del concurso de disfraces del Carnaval de Invierno 2017, con su innovador traje que asimilaba la figuraba de un glaciar. El estudiante de Terapia Ocupacional y payaso part time, se mostró orgulloso por el logro y siente que los esfuerzos valieron la pena, no sólo por el premio obtenido de $300 mil, sino por todo el cariño que le entregó la gente, el asombro y sonrisas que logró arrancar. Con ello el joven ya está pensando en el próximo carnaval y está entusiasmado ante la posibilidad de poder participar, ya que él como su novia, María Paz Vega Gelmi, se declararon totalmente enamorados de Punta Arenas y del colorido invierno que se vive en la ciudad.

Su llegada al carnaval se gestó el año pasado en Osorno. Ahí conoció a Patricia Paillán, de la agrupación Fusión de Arte Callejero, quien sorprendida por el trabajo del joven, lo invitó al desfile invernal de 2016. Marco Leal se desempeñó en esa oportunidad, como el misterioso personaje que acompañó a la batucada Filhos de Bahía, con un traje de color negro y dorado, utilizando como sello de distinción, los zancos saltarines, los cuales trajo nuevamente este año. Sin embargo, por desconocimiento no participó de la competencia de disfraces. Leal sin embargo, explicó que la verdad no le interesaba obtener reconocimiento ni competir, y que por el contrario, solamente se dedica a la entretención y hacer sonreír a la gente.

El joven manifestó que el Carnaval de Invierno ha sido uno de los mejores eventos del cual ha participado, superando incluso el de Mil Tambores de Valparaíso. “Por lo menos dentro del sur de Chile es el mejor, el cariño es impresionante. Yo el año pasado no saqué fotos, pero me llegó una infinidad de registros de mi participación, la gente me hablaba para preguntarme si iba a participar, querían saber qué traje iba a llevar para que me puedan reconocer. Ahí por las redes sociales yo les decía, voy andar con zancos”, agregó Leal.

El disfraz que buscaba parecerse a la figura del glaciar, requirió de cuatro noches de trabajo. Según su creador, le tomó más tiempo el ordenar sus ideas, ya que buscaba algo lindo, cercano a la gente y que cumpliera con la temática de la zona. De igual forma, era importante encontrar un balance entre elegancia y vistosidad. El traje está hecho con varios materiales, telas, algunas pieles sintéticas, lycra, muselina, cuerina, espejos, piedras brillantes y luces. Todos los elementos presentaban diferentes tonalidades de azul y blanco. Marco Leal precisa que sólo los materiales le significaron un costo de $100 mil, pero agregando la mano de obra y el cariño que le tiene a su creación, el valor termina siendo incalculable.

“Honestamente yo siempre trabajo para entregar un producto lo más hermoso posible para la gente, independiente de que uno obtiene ganancias o reconocimiento. Yo creo que toda gente dedicada al mundo artístico o cultural piensa eso. Mi objetivo es en realidad mostrar el trabajo del zanquista, que se ha perdido con el paso del tiempo. Yo recuerdo que cuando era niño se podían ver en diversos lugares”, señaló el artista.

Los inicios de Leal en el mundo de la entretención comenzaron de pequeño. El espectáculo callejero siempre lo llamó y con el fin de acudir a esa necesidad comenzó a aprender de manera autodidacta sobre maquillaje, trabajo con látex y acrobacias varias. Eventualmente conoció gente del circo, lo cual lo derivó a aprender la disciplina de los zancos, a manos de Gonzalo Pavez, quien ha entrenado a varios zanquistas en Concepción.

Marco Leal nunca imaginó que aquel camino emprendido en su ciudad natal lo iba a traer hasta Punta Arenas. Menos aún creyó que se ganaría tanto el cariño del público y que hoy en día podría ser el nuevo participante habitual favorito de los magallánicos, tal como fue en su momento María Bello, quien el año pasado anunció su retiro del certamen.