Modelo Dominique Lattimore Navarrete: “Sí existe el racismo y clasismo en Chile”

La ex integrante del último reality show de Mega realizó una breve visita a la zona.

Durante todo el pasado fin de semana largo la modelo y ex integrante del reality show “Doble tentación” de Mega, Dominique Lattimore Navarrete, estuvo en Magallanes para conocer la realidad de niños que deben visitar el hospital habitualmente, como también saber cómo viven los pequeños en hogares temporales.

Según explicó la morena, el viaje lo realizó para retribuir el cariño que le ha entregado la gente, como también apoyar a quienes más lo necesitan, ya que hace poco fue nombrada embajadora de las Olimpiadas Down Chile, por lo que su corazón está conmovido y motivado a participar de proyectos de esa índole social.

Lattimore tiene 31 años, nació en Concepción, su padre es estadounidense y su madre chilena. En televisión ha participado de diversos programas, entre ellos “Morandé con Compañía” y “Generaciones Cruzadas”. En su vista a Punta Arenas conversó con La Prensa Austral para entregar sus apreciaciones respecto a la vida después del reality y los actos de racismo sufridos durante su encierro.

– ¿Existe un antes y un después tras tu participación en el reality?

– “Claramente cambia, pasé de ser una persona semi conocida, por lo hecho anteriormente, a una conocida. El reality tiene una popularidad mucho más amplia, eso definitivamente me cambió un poco la vida. En la calle me reconocen mucho más, la gente se involucró mucho con mi tema en el programa, me dieron mucho apoyo, me preguntan cosas, entonces hay una relación mucho más directa con las personas porque más o menos saben un poco de mi vida, en ese sentido cambia harto. A fin de cuentas mi experiencia post reality ha sido positiva”.

– ¿Qué tienes que decirle a las personas que son racistas en un país tan variado como Chile?

– “Yo no soy quién para decirle nada a nadie, pero lo que yo sí siento y la razón por la cual lo quise hacer público, es que estamos en un país que cada día es más cosmopolita, tenemos distintos inmigrantes de muchos lugares del mundo y claramente yo soy una representante en la televisión de la gente negra y yo no voy a permitir y menos en un programa de televisión, que se transgreda los derechos de una persona. Lo hice más que todo por esa gente, porque sé que es un tema que no se aborda en la televisión, ni tampoco en las casas, entonces yo siento que tiene que haber una cultura y educación sobre cómo aceptar y tolerar los distintos inmigrantes y personas de diversas etnias, entonces yo con esto traté de generar un precedente para que esto sí sea una tema país y para que la gente se dé cuenta que sí existe el racismo y clasismo en Chile, así como en muchas partes del mundo, pero ojalá esa mentalidad cambie”.

– Has venido a Magallanes más que nada por un tema social, ¿qué te motivó a ello?

– “Tengo un propósito fundamental, soy embajadora de las Olimpiadas Down en Chile, aquello me impulsó a querer retribuir a las personas que me han apoyado y difundir las necesidades de las personas en las regiones, porque generalmente, si nos vamos al tema de las fundaciones, muchas personas creen que sólo existe Fundación Las Rosas y la Teletón, por lo tanto me gustaría realzar y dar a conocer otras organizaciones y realidades. La idea es que la gente en su propia región pueda ayudar y hacerse cargo de personas que lo necesitan porque no cuesta nada, entonces ahora que estoy en una posición de ser una persona un poco conocida, tengo cierta popularidad, me gustaría ayudar y retribuir el cariño que he recibido”.

La artista finalizó señalando que en sus proyectos personales seguirá buscando la forma de ayudar, para lo cual ya se está organizando. Con respecto a lo profesional, su objetivo es poder trabajar en las diferentes ramas del teatro.