Muere director de filme “La noche de los muertos vivientes”

George A. Romero fue mundialmente conocido por ser pionero en el género zombie. Su cinta de 1968 es considerada un clásico de culto.

En los años sesenta, un grupo de cineastas dinamitó las convenciones del cine de terror, aprovechando el cambio social en cuanto a la violencia y la obscenidad permitida. Algunos lo hicieron desde dentro de Hollywood, como Roman Polanski, Brian de Palma o William Friedkin. Otros crearon sus productos desde fuera de las majors, pero atrajeron al público de igual manera: por esa rendija comercial se colaron John Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper, David Cronenberg y George A. Romero, que falleció ayer domingo en Toronto a los 77 años.

Romero falleció en compañía de su esposa Suzanne Desrocher Romero y su hija Tina Romero, mientras escuchaba la banda sonora de la película “El hombre tranquilo”, cinta dirigida por John Ford y estrenada en 1952, según reportó LA Times. Desde 2009, Romero poseía la doble nacionalidad canadiense y estadounidense.

Romero es para los aficionados el creador del moderno cine de zombis gracias a su precursora “La noche de los muertos vivientes”, rodada en blanco y negro con poco más de 100.000 dólares en 1968.

Hooper, Carpenter y Romero demostraron que para asustar a la audiencia no había que contar con grandes presupuestos. Romero era un apasionado del cine desde pequeño, en su Bronx natal. Sus padres impulsaron sus inquietudes artísticas, aunque curiosamente nunca le dejaron llevar a su casa ni una revista de terror.

En 2007, en su visita al festival de Sitges, confesó en una entrevista a este diario realizada por Jordi Costa su extrañeza ante la consideración de padre fundador del moderno cine de terror estadounidense: “Cuando me lo dicen, no me lo creo. Siempre he sido un director modesto, que ha desarrollado su trabajo fuera de Hollywood y por debajo de los radares de la industria y, de repente, me quieren convertir en el Padrino. Solo en mis últimas dos o tres películas he notado cierto dominio del arte de dirigir. John Ford hizo 250 películas y yo, de momento, he hecho tan solo 17. O sea, que aún me queda un largo camino”.

El País