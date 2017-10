Obra de teatro “La negra Ester” vuelve a Punta Arenas tras 28 años de ausencia

“Las décimas de la negra Ester” es un musical autobiográfico escrito en 1971, por el cantautor y folclorista chileno, Roberto Parra Sandoval. Posteriormente en 1988, la compañía Gran Circo Teatro -fundada y dirigida por el destacado dramaturgo nacional Andrés Pérez- llevó la obra al teatro, transformándose en el montaje más visto en la historia de las tablas en Chile. El estreno se realizó el 9 de diciembre, en Puente Alto, Región Metropolitana. Al año siguiente tuvo su función en Punta Arenas.

La obra está enfocada en Roberto, quien llega a la ciudad de San Antonio, conociendo así a la “Negra” Ester, una popular prostituta del puerto, a la cual adora y describe con mucha pasión. En principio este amor no es correspondido, generando la pena de Roberto al ver que ella no siente lo mismo por él. Pero el cariño fluye y las dudas comienzan a surgir, las malas decisiones aparecen y surgen los arrepentimientos.

Después de 28 años, “La negra Ester” vuelve a Punta Arenas, gracias a un proyecto en conjunto que presentó el Centro Cultural y la compañía Gran Circo Teatro. Es así que con el financiamiento del FNDR de cultura, el montaje se realizará el martes 17 de octubre, a partir de las 19 horas, en el gimnasio del Liceo María Behety (Arturo Prat Nº 1875). El ingreso es liberado, pero para controlar la cantidad de personas en el recinto (la capacidad máxima del recinto es de mil asistentes), se entregarán entradas numeradas que los interesados podrán adquirir en el Centro Cultural durante la jornada de este sábado 14 de octubre, de 9 a 18 horas, o el lunes 16 en la alcaldía, entre 8 y 17 horas.

Según señaló el productor de la compañía Gran Circo Teatro, Mauricio González Morales, la obra es la original, ya que no se trata de una adaptación. De igual forma manifestó estar feliz de regresar a Magallanes y presentar “La negra Ester”, ya que para los adultos será un regreso al pasado, mientras que las nuevas generaciones podrán conocer una de las obras más emblemáticas del teatro chileno.

El elenco está compuesto por Micaela Sandoval Ramírez, quien interpreta a “Negra” Ester y Héctor Cancino Contreras, encargado de personificar al enamorado Roberto. A ellos se suman Marcela Pumarino Rojas, María Elena Ovalle, Paula Bravo, Jorge Godoy, Sebastián Caro Caro, Nicole Letelier Benavides, Carolina Carrillo, Felipe Pires Almarza, Pablo Aranda, Fernando Pereira Wagner, Matías Moraga, José Miguel Cáceres y Piero Rivera, entre otros. La dirección pertenece a la actriz que originalmente encarnó a “Negra” Ester, Rosa Ramírez Ríos.

Relacionado