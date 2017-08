Patricia Stambuk, periodista y escritora: “Nos hemos farreado la diversidad que nos daban nuestros pueblos antiguos”

La autora del libro “Rosa Yagán” participó en la Feria del Libro Dinko Pavlov, con la conferencia “Nosotros, los isleños”. En su paso por Punta Arenas, conversó sobre su apreciación de la literatura regional y el enfoque que en Magallanes se le da a los pueblos originarios.

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

Patricia Stambuk Mayorga es una periodista, investigadora y escritora magallánica, que además es académica de número en la Academia Chilena de la Lengua. Su trabajo profesional es reconocido en diversas partes de Chile y el mundo, siendo su trabajo más reconocido el libro “Rosa Yagán. El último eslabón”.

Hace años emigró de la región y, en su recorrido profesional y personal, ha cumplido con una serie de desafíos, entre los que incluso destaca la formación de futuros periodistas, específicamente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La Feria del Libro Dinko Pavlov se convirtió en la excusa para retornar a la tierra que la vio nacer, oportunidad en que ofreció una conferencia titulada “Nosotros, los isleños”, en el Centro Cultural.

La profesional conversó con La Prensa Austral y entregó su opinión sobre la literatura regional y el enfoque que en Magallanes se le da a los pueblos originarios.

– ¿Cuál es su opinión con respecto a la literatura regional?

– “Yo no podría referirme a la literatura regional con propiedad porque desconozco los nuevos movimientos, yo me fui hace 22 años de Magallanes y no he mantenido un contacto a nivel intelectual o con escritores, de forma regular, por lo tanto no tengo esa información. Sin embargo, lo notable de Magallanes es que haya una tan fuerte presencia histórica, en la Academia Chilena de la Lengua, lo cual indica que hay gente que trabaja siempre en el ámbito intelectual con propiedad y jerarquía, además se distinguen por eso. Eso no ocurre en todas las regiones del país”.

– ¿Por qué cree usted que en Magallanes se lee y escribe tanto?

– “Yo creo que el vivir en regiones ‘diferentes’, intensas, especiales, a ratos agresivas y que nos dominan por completo porque nosotros somos unas hormigas dentro de ella, conduce a tener una relación con la naturaleza, la cual nos lleva hacia adentro, tenemos mayor contacto con las cosas naturales y por lo tanto tenemos, a lo mejor, una sensibilidad mayor, la que nos conduce a escribir lo que observamos. Esta región es una isla, el isleño mira siempre hacia dentro, así como los Moai de Isla de Pascua que todos observan al interior, ninguno para el otro mundo, tal vez por eso tenemos nuestro propia entorno y ese ambiente nos lleva a querer comunicarlo. No veo otra explicación porque nosotros estamos tecnológicamente al mismo nivel que cualquier otra región, las mismas distracciones, tenemos la televisión encima y pienso que es fundamentalmente eso y el hecho de que también ocupamos mucho más tiempo en interiores que exteriores. No tenemos los hábitos del ‘tropical’, por así decirlo, nosotros nos vamos para adentro, es como doblemente ir para el interior, pero de forma cotidiana, uno llega a su casa y se queda ahí. Somos un poco más introspectivos, analíticos y reflexivos, puede ser”.

– Su libro “Rosa Yagán” impulsó una especie de movimiento por rescatar y visibilizar la cultura de los pueblos originarios australes, incluso podría decirse que está de moda, ¿qué tiene que decir con respecto a aquella situación?

– “Lo que yo hice fue poner en evidencia a través de testimonio y la literatura, la existencia de una etnia que no tenía voz propia, y lo hice con Rosa Yagán. El libro que hicimos juntas es un fenómeno editorial, ya que no fue un best seller, pero es un long seller, lleva como ocho ediciones a lo largo de los años y está disponible en diferentes idiomas. Es un texto que sigue presente en las librerías locales, del resto del país y el extranjero. Creo que a veces no es fácil conseguir ese hito, no me doy yo los méritos, fue la palabra de Rosa Yagán que tuvo la oportunidad, por segunda vez en la historia de la literatura chilena, de entregar directamente el mensaje de su pueblo al resto de las comunidades. Efectivamente veo muy marcadamente acá, la tendencia a exaltar a los pueblos antiguos. Lo encuentro muy bueno, pero lamento que no se haya hecho hace muchos años atrás, ni siquiera hablo de un siglo atrás, esto es mucho más cercano de lo que la gente cree, lo que está ocurriendo ahora debió haber sucedido cuando los yaganes tenían mayor cantidad de miembros y los kawésqar también”.

Se confunde la representación

A juicio de Patricia Stambuk, “a veces se confunde mucho la representación por diversión, porque observé unas murgas

selknam, con arcos y flechas, que creo la intención no ha sido mala, pero no me parece representar un pueblo que tuvo una cosmovisión tremendamente interesante, un pueblo que es unas de las marcas a fuego como identidad regional, que sea representado en una murga, no me parece. Esas cosas hay que pensarlas, reflexionarlas, porque esas personas que lo hicieron, no fue con un mal propósito”.

Comenta que ve mucha representación de la cosmovisión de los pueblos originarios, pero desde una perspectiva comercial “y hasta se pone de moda pintarse al modo selknam, ya no está mal que recordemos algo, yo vivo de la memoria y con ella, no debemos olvidar a los pueblos originarios, pero creo que efectivamente hay un movimiento que a mí me resulta un poco chocante. Encuentro fantástico generar obras teatrales de los primeros habitantes de la Patagonia, que haya más creación literaria a partir de los pueblos antiguos, pero el sentido comercial de ello es algo que uno no puede detener”.

Sobre este punto advierte que “el ir pasando por la calle y ver cómo venden las figuritas, los adhesivos, en fin, si es algo que nos identifica sanamente, bueno está bien, pero me molesta un poco porque hace 30 ó 40 años cuando hice ‘Rosa Yagán’, no tuvo el impacto que genera una figurita en una tienda, el libro se impuso por sí mismo, pero no porque haya una mayor sensibilidad hacia el tema, llegar por la vía del comercio a la sensibilidad de los pueblos antiguos a mí no me parece, hay que llegar por la vía del conocimiento”.

Asimismo, argumentó que “cuando representantes o miembros de una etnia están vivos, no los sentimos parte de nosotros, los vemos con distancia. Recién los incorporamos cuando las etnias están desaparecidas, no me parece adecuado. Nuestro país, Chile, es mucho más rico mientras más diverso, nosotros nos hemos farreado la diversidad que nos daban nuestros pueblos antiguos, y recién ahora hay un rescate por la representación de sus objetos, pero lo principal no es aquello, nunca lo es, lo más importante es la persona, el ser humano, el creador de esos objetos. Lo que encontramos en los museos son los artículos que dejaron, pero ¿dónde quedan ellos?, ¿dónde están nuestros pueblos antiguos?, ¿cuánto los cuidamos?, ¿cuánto los quisimos?, ¿cuándo los incorporamos a nuestras vidas como algo valioso?”.