Patricio Manns: “He tenido mucha inspiración gracias a Magallanes”

David Fernández

dfernandez@laprensaaustral.cl

-El músico y también escritor explicó los inicios de su cercana relación con Punta Arenas.

Durante esta semana el músico y escritor Patricio Manns visitó Punta Arenas, oportunidad que aprovechó de reunirse con viejas amistades. El cantautor es un destacado representante de la llamada Nueva Canción Chilena y ha logrado plasmar diversas historias que ha ido rescatando de los lugares que visita.

– Usted tiene una conexión muy particular con Magallanes. ¿Me puede explicar cómo fue que se gestó esta unión tan especial?.

– “En una época yo vivía en Chiloé, en Ancud, llegué allá cuando tenía 16 años, con mis padres, en ese tiempo el servicio militar era obligatorio. Entonces cuando tenía 17 años me inscribí en el Pudeto de Ancud, y antes de cumplir 18, cuando me correspondía hacer mi servicio, el regimiento se había trasladado a Punta Arenas, por lo tanto tuve que seguirlo. Me dijeron: ‘debe presentarse en Punta Arenas a tal hora’. Estuve un año haciendo mi servicio, en ese momento sabía poco de la ciudad, fui conociendo el lugar, yo había llegado hasta Chiloé, nunca había llegado más al sur. De hecho creo que soy el primer Manns que llegó a Magallanes en ese tiempo. Para mí fue un descubrimiento, era otra cosa, otra cultura, otra manera de ser y otros paisajes. Yo lo pasé fantástico. Recuerdo una vez que volví para hacer una presentación, un comandante me invitó a dar una conferencia, él sabía que yo era comunista, entonces hablé de experiencias culturales y otras cosas, entonces veo que hay una pila de ‘milicos’ que me van a saludar. Resulta que eran mis compañeros de generación. Ya todos antiguos, tenían 30 ó 40 años, fue maravilloso, todos estaban viviendo aquí, así que nos fuimos a recordar los viejos tiempos”.

– ¿Tiene algún recuerdo especial que le gustaría dar a conocer?

– “Me acuerdo que había un bazar hindú, donde encontré una biografía de Julio Popper. Después yo hice una novela de su historia, estuve recopilando datos, conocí gente cuyos padres habían conocido a Popper, porque esto es hace un poco más de 60 años, un pasado bastante cercano. Esa fue una de mis grandes novelas, estuvo en diversas partes del mundo. Como siempre en Chile uno primero tiene que ser reconocido afuera, para que recién te noten. Con lo de Popper fue todo muy fácil, ya que era un personaje en sí, lo único que se hizo fue agregar elementos. Recuerdo que cuando vivía en Francia, el libro llegó al país, entonces alguien supo que el escritor estaba viviendo al lado de la librería, fue así que todo el mundo lo leyó, entonces en un bar nos reunimos y me preguntaban cosas sobre el personaje. Yo conozco a muchos escritores de la zona, tenemos un intercambio constante. Mi relación con Magallanes ha sido muy extensa, he tenido mucha inspiración gracias a la región”.

– ¿Hay alguna parte que le gustaría visitar para encontrar nueva inspiración?

– “Quiero ir a cabo Froward, porque cuando era ‘milico’ acá nos llevaban allá en patota, nos metían a unas trincheras y nos disparaban con balas de cañón de verdad. Eso era para acostumbrarnos al combate y el fuego enemigo. Nosotros metíamos la cabeza en las trincheras y veíamos las balas enormes. Una buena parte de mis recuerdos cuando hice el servicio son en cabo Froward. Me gustaría ver cómo está ahora, quizás encuentro inspiración allá, tal como la encontré en otras partes de Magallanes”.