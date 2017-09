Paty Cofré viene a revivir los famosos “15 segundos

Mañana sábado 2 de septiembre, la reconocida comediante y actriz nacional, Paty Cofré, regresará a Punta Arenas, con la promesa de revivir los famosos “15 segundos”, pero esta vez junto al actor Roberto Penna. La presentación se realizará en el bar Lucky 7 del Hotel Casino Dreams, después de las 23,30 horas. Los interesados en asistir, deberán tener la entrada general al recinto en mano.

Con respecto al show, la artista explicó, “yo no soy de escenario propiamente tal, a mí me gusta bajar a las mesas, donde está la gente, hablar con el público y a partir de esa relación, siempre muy cercana, comienzo a estructurar un show que es grato para todos”.

La ex vedette del teatro Bim Bam Bum precisó que le han comentado que ella es una de las más antiguas con su particular tipo de humor, junto a Daniel Vilches. “Aunque yo prefiero decir que soy parte de un grupo que sigue presente en la memoria del público, especialmente entre los jóvenes cosa que me estimula mucho más”, concluyó.