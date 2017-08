Poco público y triunfos regionales marcaron segunda noche

David Fernández

La segunda noche del Festival Folclórico en la Patagonia partió muy diferente a la primera. La gran cantidad de asientos vacíos fue un contraste impactante con el ambiente vivido el jueves. Y los que más sufrieron con este panorama fueron los integrantes del grupo Taller Alturas, que partieron su presentación ante poco más de cien personas.

Debido al escaso tiempo que disponían, los músicos ofrecieron un resumen de su trayectoria, donde no faltaron los clásicos del Canto a Magallanes, que fueron aplaudidos por el público, que poco a poco comenzó a llenar el gimnasio Fiscal, y que los premió con el Ovejero y el Ñandú.

Terminada la presentación, el músico José Palma lamentó las condiciones que tuvieron en su regreso al festival. “Estos siempre son locales que no están aptos para escuchar música, entonces hasta que todos tengamos un recinto que cumpla con las condiciones necesarias, siempre vamos a tener problemas. Lo importante es que no perdamos las ganas de hacerlo, si empezamos todos a tirar para abajo el festival, puede surgir la idea de que no lo hagamos más. No creo que haya indicio de eso pero hay que tener cuidado”, advirtió.

El cuadro de humor para la segunda noche era una total apuesta. Pocos conocían al argentino Beto Moya, que tuvo un lento inicio, que solamente propició que el público se retirara al baño o a comer algo. Si bien el artista trajo una rutina que incluyó modismos chilenos y elementos regionales, su presentación fue bastante sombría. A pesar de lo anterior, los animadores decidieron entregarle el Ovejero.

Los que sí se llevaron el aplauso y la ovación de pie fueron los integrantes de Hoshken, que preparó un repertorio dedicado a Violeta Parra. “Nos bajamos del escenario con muchas emociones porque nosotros no somos artistas, yo soy profesor y los demás participantes tienen otras profesiones; no nos consideramos artistas, somos apasionados por el folclore”, indicó el director de Hoshken, Luis “Mota” Vidal.

Antes del número estelar, la organización recordó al ex animador del certamen, René Formantel Díaz, quien fue el primer rostro y voz que se hizo cargo de realizar las presentaciones de los artistas, en la primera versión del encuentro musical, cuando era organizado por el Club Andino de Punta Arenas. Su hijo, René Formantel Riquelme, recibió de manos del alcalde Claudio Radonich, una placa conmemorativa.

En familia

Pasaron 35 minutos de la medianoche y el escenario quedó en manos de los hermanos Parra, Javiera y Angel, que abrieron su espectáculo con “Albertío”. Con ambos músicos rescatando la obra de su abuela Violeta y valorado el esfuerzo de Magallanes por mantener las tradiciones y poner en valor el folclore, el show incluyó canciones como “Volver a los diecisiete”, “Rin de angelito”, “Mazúrquica Modérnica” y “Run Run se fue pa’l norte”, entre otras, los que le significaron el Ovejero y el Ñandú. Lo malo fue que terminaron su presentación poco antes de las 2 de la madrugada, ante no más de 300 personas.

Al cierre, se dio a conocer a los finalistas que competirán hoy por el Ñandú: “Alayala don Alberto” de Raúl Salinas, representando a Chile; “Pachamadre”, de Martín Amílcar Bravo, de Argentina; “Nosotros no somos ná”, de Chile, de Adrián Ojeda y cantada por Patricio Gonzáles y el grupo Los Trinos; “Las cuestiones del pago”, de Juan Agustín Carletti e interpretada por Amukán, de Argentina; y finalmente, la única canción magallánica, “Zamba para renacer”, compuesta e interpretada por Tamara Aguila y su grupo.