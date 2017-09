Prendas de destacados diseñadores nacionales fueron presentadas en desfile de modas benéfico

Bajo un gran marco de público y una noble causa, se realizó el tradicional desfile de modas a beneficio del Hogar Miraflores, que este año se realizó bajo el nombre “Patagonia Fashion 2017”. Las protagonistas de la velada fueron modelos de la agencia Elite, quienes vistieron prendas de los destacados diseñadores Claudio Mansilla, Antonio Contreras y Heri Levi. Por su parte, la animación estuvo a cargo de la actriz Javiera Acevedo, quien entregó toda su simpatía y espontaneidad a los espectadores.

“El nivel de este año superó a los anteriores y aunque no sé nada de moda, dicen que no tiene nada que envidiar a los desfiles que se realizan en Santiago. Esta actividad nos permite pensar en concretar nuevos desafíos. Como, por ejemplo, una sala mejor equipada para los ejercicios físicos de los adultos mayores. Eso siempre tiene un costo”, explicó la subdirectora del hogar, sor Raquel Argel.

Con respecto a la recaudación, aún no se conoce la cifra exacta. Pero se espera que ésta haya sido considerable, considerando que prácticamente se vendieron todas las entradas. Asimismo, la religiosa destacó el aumento de socios colaboradores.

“Patagonia Fashion 2017” contó con el aporte de más de 30 empresas magallánicas, facilitando así que el glamour y la moda, solidaricen con la cruzada emprendida por el Hogar Miraflores, institución que este año emprendió un nuevo desafío: entregar cuidados y dedicación tanto a menores como adultos mayores, los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

