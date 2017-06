Programa Miradoc estrena documental sobre músico chileno que triunfa en EE.UU.

Alain Johannes es un músico, productor y multiinstrumentrista, parte de la primera liga del rock mundial desde hace más de 30 años hasta la actualidad. Con un trabajo musical desarrollado en Los Angeles, ha compartido en bandas como Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Queen of The Stone Age, Soundgarden y muchos más.

Pero su proyecto más personal lo formó en 1990, cuando tenía 28 años y fundó Eleven junto a su pareja Natasha Shneider y el baterista Jack Irons (que además fue miembro de RHCP y Pearl Jam). Eleven editó cinco discos y recorrió escenarios en América y Europa durante toda la década de los 90s y los 2000.

Hasta que su historia se detuvo súbitamente en el año 2008, con la muerte de Natasha tras una grave enfermedad.

Pasados dos años después de la muerte de su compañera, Alain Johannes viajó a Chile junto Queen of The Stone Age, para abrir como solista el show en Santiago de esta reconocida banda. El destino no era menor, porque Alain es chileno. Hijo de uno de los fundadores de la Nueva Ola, Danny Chilean, y sobrino de otro integrante de ese mismo movimiento, Peter Rock. Su visita era la primera que hacía en 45 años al país donde nació en 1962, y un momento angular y difícil de su vida.

Un rodaje en la

dimensión del rock

El realizador audiovisual Rodolfo Gárate se enteró de la historia de Johannes, en su visita del año 2010, gracias a un amigo en común, el director de la radio Rock&Pop, Jorge Lira, que estrechó lazos con el músico en aquella visita.

“Entonces al saber que Alain comenzaba a reconstruir sus raíces, nació la necesidad de seguir esta historia plagada de hechos ligados a la música. Estar junto a él descubriendo un lugar, una familia y una historia para sanarse del dolor de perder a Natasha, me hizo ver que aquí había un componente universal. ¿Quién no ha tenido que levantarse para seguir adelante? Alain es testimonio de esto”, explica el director.

Durante siete años, Gárate siguió al músico, a partir de su visita del año 2011, cuando fue parte del show acústico que el recientemente fallecido Chris Cornell dio en Santiago ese año. Cuenta el director: “Conseguí su email. Acordamos hablar por teléfono. Y en esa conversación le propuse hacer una película de su vida. El aceptó gustoso. Nunca esperó que alguien desde Chile le propusiera esto. En esa visita, que apenas duró 24 horas, comenzamos las grabaciones”, recuerda.

Johannes es parte de la escena rockera forjada en los años ‘80 en la costa oeste de Estados Unidos, y que en la década siguiente produjo una importante renovación del rock mundial. Por eso, son sus protagonistas, los amigos de Alain, los que cuentan su historia en el documental: “Los miembros de Soundgarden, Queen of the Stone Age, Arctic Monkeys, entre otros, solo hablaron con nuestra producción cuando pasaban por Chile. Este rodaje ocurrió en Santiago y Valparaíso. En el Sur de Francia (Marsella y Niza) y en California. Y precisamente ahí, en EE.UU., es donde entramos al corazón creativo de Alain. Su casa que también es un estudio de grabación, y el desierto de Mojave, en California. Este lugar nos entregó la posibilidad de explorar cinematográficamente el interior de Johannes, donde el desierto se transforma en un protagonista de su mundo íntimo y creativo”.

Para Gárate, esta es una historia de amor: “El amor a una mujer. Amor a la música. Amor a los compañeros de ruta. A los que se quedan y a los que se van. Este sentimiento, que nos toca a todos, es el catalizador para que un hombre solitario siga adelante musicalizando sus sentimientos”.

“Unfinished Plan: El camino de Alain Johannes” se estrenará el jueves 6 de julio en salas Miradoc de todo el país y también tendrá funciones especiales en Cine Hoyts de La Reina los días 29, 30 de junio, 1 y 2 de julio, y en Teatro Condell de Valparaíso.

Miradoc es financiado por el Programa de Intermediación Cultural, Convocatoria 2016; y el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2016; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El documental obtuvo el primer lugar como “Mejor Documental”, en la Competencia Nacional del Festival Inedit Chile 2016.

El músico, radicado en EE.UU., está en Chile promocionando la película hasta el 29 de junio.

El link del trailer puede encontrarse en Thttps://youtu.be/w0qbbJjcfvY. También se puede acceder al sitio webwww.unfinishedplan.com.

