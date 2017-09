Programa Miradoc trae a Magallanes la galardonada película “El color del camaleón”

“El color del camaleón” se titula la nueva película que se estrenará en Magallanes en el marco del programa Miradoc, que promueve la difusión de documentales chilenos en el país.

El filme se estrenará el jueves 7 de septiembre y en Punta Arenas se presentará el jueves 13 de septiembre, específicamente en Cine Sala Estrella (Mejicana 777).

La película se exhibirá en 23 salas desde Arica a Punta Arenas.

“El color del camaleón” fue dirigida por Andrés Lübbert y, entre otros reconocimientos, recibió el Premio Mejor Dirección y Premio del Público en Sanfic13.

El documental se centra en la historia de un hombre en busca de paz interior. Una historia universal sobre el lado oscuro del ser humano. La problemática en la relación padre/hijo marcada por la ausencia.

Durante el régimen militar, Jorge Lübbert se convirtió en un instrumento de los servicios secretos chilenos, quienes lo forzaron a trabajar para ellos de una forma extremadamente violenta. Finalmente logra escapar de Chile a Berlín, donde la Stasi lo toma por un agente chileno. Más tarde, en Bélgica, acabaría convirtiéndose en camarógrafo de guerra. Hoy su hijo Andrés hace un retrato psicológico de su padre, y juntos indagan en las profundidades del pasado inconcluso de Jorge.

“El color del camaleón” presenta la historia de Jorge quien actualmente tiene 60 años. Andrés busca comprender sus habilidades de supervivencia y por qué nunca habla de su pasado. Su personalidad retraída ha dominado su vida y creado una relación distante y extraña, y sólo recién acepta sus cuestionamientos y le permite a Andrés enfrentar juntos los fantasmas de su pasado.

“Desde la infancia, tuve la sensación de que mi padre era diferente al de mis compañeros de clase. Como adolescente, me di cuenta de que mi padre sufría de insomnio. No podía entender este comportamiento extraño. Tampoco entendía su relación con su familia y su tierra natal. Debe haber sido el período más oscuro desde su salida de Chile. Sufrió adicciones y tenía un comportamiento auto-destructivo. Era un naufrago. Estos acontecimientos y experiencias me han motivado a sumergirme en lo que le sucedió en Chile”, indica el director Andrés Lübbert.

La película es una búsqueda, un puzzle inconcluso en donde el espectador va descubriendo gradualmente la historia. A través de esta búsqueda de padre e hijo los relatos reconstruyen los mecanismos de una dictadura: los experimentos que lo deshumanizaron completamente, el cómo se volvió insensible incluso ante la muerte, las técnicas de tortura y estrategias de guerra psicológica aplicados en Chile.

“El color del camaleón” es una producción de Off World (BE) en coproducción con Blume Producciones (CL), Mollywood (BE) en coproducción con emisoras VRT-Canvas y RTBF con el apoyo de Flanders Audiovisual Fund, le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, el programa Media de la Unión Europea y Tax Shelter del Gobierno Federal Belga.

En la reciente edición de Sanfic13 la película fue galardonada con dos premios: Premio del Público; mientras que Andrés Lübbert, fue distinguido como Mejor director en la competencia de cine chileno.

Previamente en mayo de este año el largometraje obtuvo una mención especial en el DOK.Fest Múnich en Alemania. En la oportunidad la prensa internacional indicó:

“Un thriller político y drama familiar en uno” – Revista HUMO.

“Documental fenomenal, delicado, relevante, impresionante, digno de un Oscar” – Periodista Belga.

“Un gran ejemplo de cómo contar una historia personal y hacerla universal” – Jurado DOK.Fest Múnich.

“La historia de Jorge trata de la tortura, el espionaje, la manipulación psicológica, los métodos de deshumanización; atrocidades que los regímenes siguen utilizando hoy en día”. – Revista MO.

“El color del camaleón es bellamente dolorosa. Íntimo sin ser cursi. Una película que creció durante más de diez años. Increíblemente emocionante. Y también increíble”. -Revista MO.

“La vida de Jorge parece destinada a ser filmada por Steven Spielberg. Pero si se hiciera alguna vez una película en Hollywood, nunca sería más intenso y emocionante que el documental de Andrés Lübbert sobre su padre”.

Miradoc es financiado por el Programa de Intermediación Cultural, Convocatoria 2016; y el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2016; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.